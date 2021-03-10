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Светлана Шкурупий
Март — первый весенний месяц, который приносит нам потепление и подъем настроения. Люди, рожденные в этот период, по словам экспертов, обладают уникальными качествами, которые отличают их от остальных. Что это за качества?
Какими качествами обладают люди, рожденные в марте / фото: goodfon
У них очень развита интуиция
"Мартовские" люди обладают хорошей интуицию, поэтому их достаточно тяжело обмануть. Они творческие, поэтому воспринимают жизнь скорее через чувства и ощущения, нежели через логику. Люди, рожденные в марте, сильные духом и владеют лидерскими качествами.
Они благородны
Мартовские именинники отличаются особым состраданием и благородством. С их помощью они завоевывают любовь и расположенность других людей.
Они преданны
Для людей, рожденных в марте, большую ценность имеет семьи и отношения, поэтому они очень редко могут пойти на измену своему партнеру. На таких людей можно всегда положиться, ведь они будут рядом даже в трудную минуту.
"Мартовские" люди любят тишину
Те, кто родился в марте, по своему темпераменту спокойны, размеренные и рассудительные. Они не любят суету будничной жизни, поэтому при любой возможности, стараются найти тихое место, чтобы отдохнуть и погрузиться в свои мысли.
Они отличные философы
Люди, рожденные в первый весенний месяц, – очень хорошие философы. К ним часто обращаются за советом, ищут поддержки, потому что они умеют подбирать правильные слова и способны найти выход из любой ситуации.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые в ходе исследований выяснили, что месяц рождения человека способен влиять на его здоровье и определять предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
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