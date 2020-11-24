Каким будет вторник, 24 ноября для всех знаков Зодиака

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
ОВЕН
Попробуйте сегодня отключиться от всех насущных проблем и отдохнуть, иначе неприятности по здоровью могут помешать выполнить далеко идущие планы.
ТЕЛЕЦ
Прислушайтесь к снам минувшей ночи – они могут нести знамение. Например, номера и цифры во сне – к хлопотам.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня на горизонте приятные новости, которые зададут темпа на всю рабочую неделю.
РАК
Уделите внимание собственным финансовым проблемам. Решение чужих финансовых вопросов может привести к неприятностям.
ЛЕВ
Сегодня тот день, когда можно завести разговор с шефом о повышении.
ДЕВА
Для выполнения поставленной задачи требуйте от руководства конкретики – только так вы добьетесь успеха на этой рабочей неделе.
ВЕСЫ
Сосредоточьтесь на рабочих делах и не делегируйте обязанности – до добра это не доведет.
СКОРПИОН
Сосредоточьтесь на событиях, происходящих в жизни. Только контроль поможет избежать неприятностей, которые могут произойти в ближайшем будущем.
СТРЕЛЕЦ
День, подходящий для духовного перерождения и переоценки отношений с окружающими вас людьми.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь не руководствоваться теми противоречивыми чувствами, которые руководят вами с утра – это только может усилить негатив в вашу сторону. Отстаивайте мнение, как бы сложно это ни было, и уже после обеда жизнь наладится.
ВОДОЛЕЙ
Сегодняшний день лучше посвятить семье. Постарайтесь не заводиться с полуоборота, и ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены.
РЫБЫ
Сегодня тот день, события которого могут повлиять на ваше мировоззрение, жизненные принципы или планы. Вероятно, появится возможность сменить работу и проявить себя с совсем неожиданной стороны.
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