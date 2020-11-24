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Главная Новости Досуг психология Каким будет вторник, 24 ноября для всех знаков Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Каким будет вторник, 24 ноября для всех знаков Зодиака

Астрологи составили прогноз на сегодня, 24 ноября

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

ОВЕН

Каким будет вторник, 24 ноября для всех знаков Зодиака

Попробуйте сегодня отключиться от всех насущных проблем и отдохнуть, иначе неприятности по здоровью могут помешать выполнить далеко идущие планы. 


ТЕЛЕЦ

Прислушайтесь к снам минувшей ночи – они могут нести знамение. Например, номера и цифры во сне – к хлопотам.


БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня на горизонте приятные новости, которые зададут темпа на всю рабочую неделю. 


РАК

Уделите внимание собственным финансовым проблемам. Решение чужих финансовых вопросов может привести к неприятностям. 


ЛЕВ

Сегодня тот день, когда можно завести разговор с шефом о повышении. 


ДЕВА

Для выполнения поставленной задачи требуйте от руководства конкретики – только так вы добьетесь успеха на этой рабочей неделе. 


ВЕСЫ

Сосредоточьтесь на рабочих делах и не делегируйте обязанности – до добра это не доведет. 


СКОРПИОН

Сосредоточьтесь на событиях, происходящих в жизни. Только контроль поможет избежать неприятностей, которые могут произойти в ближайшем будущем. 


СТРЕЛЕЦ

День, подходящий для духовного перерождения и переоценки отношений с окружающими вас людьми.  


КОЗЕРОГ

Постарайтесь не руководствоваться теми противоречивыми чувствами, которые руководят вами с утра – это только может усилить негатив в вашу сторону. Отстаивайте мнение, как бы сложно это ни было, и уже после обеда жизнь наладится. 


ВОДОЛЕЙ

Сегодняшний день лучше посвятить семье. Постарайтесь не заводиться с полуоборота, и ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены.


РЫБЫ

Сегодня тот день, события которого могут повлиять на ваше мировоззрение, жизненные принципы или планы. Вероятно, появится возможность сменить работу и проявить себя с совсем неожиданной стороны. 

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Источник: https://slovofraza.com/goroskop-pavla-globy-na-24-noyabrya-2020-vse-znaki-zodiaka/
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