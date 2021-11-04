logo

BTC/USD

62784.18

ETH/USD

4581.64

LTC/USD

204.31

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Какие знаки Зодиака никогда не признают своих ошибок
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие знаки Зодиака никогда не признают своих ошибок

Эти знаки Зодиака не привыкли отвечать за свои действия

сегодня, 05:54
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Никто из нас не совершенен, и всем свойственно совершать ошибки. А вот осознать свою оплошность и признать вину могут далеко не все. Эти знаки Зодиака не привыкли отвечать за свои действия. Им всегда проще свалить вину за свои ошибки на окружающих и близких. В них должен всегда кто угодно, только не они сами, пишет bustle.

Какие знаки Зодиака никогда не признают своих ошибок

Гороскоп (фото из открытых источников)

Водолей

Если в жизни людей этого созвездия что-то идет не так, они никогда не возьмут вину на себя. Водолеи будут считать, что ведут себя правильно, что все окружающие подставляют их, отравляют их существование. Они не станут ничего в себе изменять, не будут корректировать свое поведение. Затем Водолеи будут удивляться, почему положение дел не меняется.

Рыбы

Уязвимые и чувствительные Рыбы ежедневно нуждаются в сострадании и жалости. Если они публично признают вину, то это превратится в получасовой театр фарса. Все окружающие должны безоговорочно соглашаться с тем, что бедные Рыбы – лишь беспомощные жертвы чужих ошибок.

Рак

Впечатлить окружающих – самоцель Раков. Эти люди не будут признавать свои ошибки, будут все неудачи списывать на стечение обстоятельств. Раки будут вести себя так, словно они – дети, демонстрировать безответственность. От проблем они будут бежать, предпочтут их игнорировать и думать, что репутация у них безупречна.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 1 – 7 ноября 2021 года. Первая неделя ноября принесет большинству знаков Зодиака порцию вдохновения и желание двигаться вперед. Для многих финальный месяц осени станет отличным и очень приятным, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!