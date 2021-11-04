Какие знаки Зодиака никогда не признают своих ошибок

Никто из нас не совершенен, и всем свойственно совершать ошибки. А вот осознать свою оплошность и признать вину могут далеко не все. Эти знаки Зодиака не привыкли отвечать за свои действия. Им всегда проще свалить вину за свои ошибки на окружающих и близких. В них должен всегда кто угодно, только не они сами, пишет bustle.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Водолей

Если в жизни людей этого созвездия что-то идет не так, они никогда не возьмут вину на себя. Водолеи будут считать, что ведут себя правильно, что все окружающие подставляют их, отравляют их существование. Они не станут ничего в себе изменять, не будут корректировать свое поведение. Затем Водолеи будут удивляться, почему положение дел не меняется.

Рыбы

Уязвимые и чувствительные Рыбы ежедневно нуждаются в сострадании и жалости. Если они публично признают вину, то это превратится в получасовой театр фарса. Все окружающие должны безоговорочно соглашаться с тем, что бедные Рыбы – лишь беспомощные жертвы чужих ошибок.

Рак

Впечатлить окружающих – самоцель Раков. Эти люди не будут признавать свои ошибки, будут все неудачи списывать на стечение обстоятельств. Раки будут вести себя так, словно они – дети, демонстрировать безответственность. От проблем они будут бежать, предпочтут их игнорировать и думать, что репутация у них безупречна.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 1 – 7 ноября 2021 года. Первая неделя ноября принесет большинству знаков Зодиака порцию вдохновения и желание двигаться вперед. Для многих финальный месяц осени станет отличным и очень приятным, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.

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