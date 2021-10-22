Какие знаки Зодиака никогда не признают своих ошибок

Никто из нас не совершенен, и всем свойственно делать ошибки. А вот осознать свой промах и признать вину могут далеко не все.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Эти знаки Зодиака не привыкли нести ответственность за свои действия. Им всегда проще свалить вину за свои ошибки на окружающих и близких. В них должен всегда кто угодно, только не они сами, пишет bustle.





Водолеи







Если в жизни у людей этого созвездия, то идет не так, они никогда не возьмут вину на себя. Водолеи будут считать, что ведут себя правильно, что все окружающие подставляют их, отравляют их существования. Они не станут ничего в себе менять, не будут корректировать свое поведение. Затем Водолеи будут удивляться, почему положение дел не меняется.





Рыбы





Уязвимые и чувствительные Рыбы ежедневно нуждаются в сострадании и жалости. Если они публично признать вину, то это превратится в получасовой театр фарса. Все окружающие должны безоговорочно соглашаться с тем, что бедные Рыбы — только беспомощные жертвы чужих ошибок.



Рак





Поразить окружающих — самоцель Раков. Эти люди не будут признавать своих ошибок, будут все неудачи списывать на стечение обстоятельств. Раки будут вести себя так, словно они — дети, демонстрировать безответственность. От проблем они будут бежать, предпочтут их игнорировать и думать, что репутация у них безупречная.





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