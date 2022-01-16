Какие на самом деле Водолеи: 5 мифов об этом знаке Зодиака, в которые до сих пор верят

Вокруг каждого из знаков Зодиака есть немало стереотипов, поэтому пора узнать больше о том, какие на самом деле Водолеи. Эти люди часто ведут себя нетипично и странно для окружающих, поэтому вокруг них есть много мифов. Водолеи привыкли жить по собственным правилам и не слишком интересоваться мнением других, поэтому неудивительно, что вокруг них существует немало слухов и мифов. Поэтому астрологи решили рассказать, каковы на самом деле представители этого знака Зодиака.

Гороскоп (фото из открытых источников)

1. Водолеи очень умны. Казалось бы, это первое приятное мнение окружения, которое не хотелось бы называть мифом. Ибо действительно Водолеи довольно эрудированы и с радостью демонстрируют все свои знания и умения. Но не следует считать их гениальными, они просто умело принимают решения и обладают творческим потенциалом.

2. Водолеи совсем не надежны. Такое впечатление может сложиться потому, что они часто меняют планы буквально в последний момент. Поэтому лучше периодически напоминать им о себе и о том, что вы вместе что-то задумали.

3. Водолеи готовы на все ради своих целей. Конечно, они стремятся победить, но никогда не будут предать или предпринимать коварные шаги. Для них очень важны и деловые, и дружеские связи, поэтому они не будут использовать людей в качестве трамплинов.

4. Водолеи очень невоспитанные. Иногда им совершенно безразлично правила этикета, но не потому, что они не в курсе, а потому, что им так удобно и легко. Иногда это сродни вызову всем правилам, но на самом деле Водолеи не стремятся конфликтовать. И их вообще не назовешь мятежниками.

5. Водолеям нельзя доверять. Это не совсем миф, но причиной такого мнения является то, что представители этого знака Зодиака просто очень быстро могут забыть о своих обещаниях. Они редко придают особый смысл своим словам, поэтому могут и стереть из памяти что-то, когда не сосредоточены. Поэтому лучше напомнить им об обещаниях, тогда все будет в порядке.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 17 – 23 января 2022 года! Новая неделя января принесет немало положительных и приятных моментов большинства знаков Зодиака, а кому-то даже представится шанс начать новую страницу в жизни

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!