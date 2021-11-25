Какие на самом деле Близнецы: разрушаем стереотипы о знаках Зодиака

Вокруг каждого из знаков Зодиака есть немало стереотипов, поэтому пора узнать правду о Близнецах. Большинство этих людей далеко не так неоднозначны, как о них думают другие. Близнецы чрезвычайно харизматичны и очаровательны люди, которые постоянно оказываются в центре внимания. Из-за этого вокруг их персоны частенько бушует много сплетен и мифов. Поэтому астрологи решили рассказать, каковы на самом деле представители этого знака Зодиака.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы всегда изменяют. Часть правды в этом есть, но представители этого знака стараются всегда окружать себя чем-нибудь интересным. Как только им становится скучно рядом с партнером, а партнер ничего не планирует с этим делать, ситуация может выйти из-под контроля. Таким людям важно чувствовать себя живыми, а рутина их безумно пугает. Близнецы – нарциссы. Хотя они действительно ценят себя, но никогда не проводятся чрезмерно эгоистично. Любить себя и не позволять себе навредить – вполне нормально. Но многие считают, что так много думать о собственном благосостоянии могут только нарциссы, хотя это не так.

Близнецы двуликие. Так уже заложено их знаком Зодиака, что они могут вести себя по-разному при разных обстоятельствах. Но это характерно и для многих других людей. Поэтому винить в изменении мнений и поведения их не стоит. Близнецы – плохие друзья. Полнейшая ложь, поскольку астрологи всегда ставят ее в пятерку лучших друзей среди знаков Зодиака. Они готовы всегда помочь и никогда не забывают обо всем хорошем, что для них сделали другие. Поэтому этот миф не имеет ничего общего с реальностью

Близнецы обожают громкие события и вечеринки. Хотя представители этого знака довольно оптимистичны и веселы, но даже им не очень нравится слишком много быть в центре внимания. Они тоже могут спрятаться дома за сериалами и обычными делами. Покой для Близнецов не менее важен, как и многообразие.

Напомним, чтобы переехать многим, нужно основательно подготовиться. Однако некоторым людям достаточно одного желания, и самых необходимых вещей. Выясняем, каким знакам Зодиака греет душу мысль о миграции.









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