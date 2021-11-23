Какие действительно Тельцы: разрушаем стереотипы о знаках Зодиака

Вокруг каждого из знаков Зодиака есть немало стереотипов, поэтому пора больше узнать о Тельцах. Большинство этих людей далеко не так, как о них думают другие. Тельцы довольно интересные и харизматичные люди, вокруг которых бурлит немало мифов. Поэтому астрологи решили рассказать, каковы на самом деле представители этого знака Зодиака. Тельцы – скряги. Они действительно умеют зарабатывать деньги и стараются ими правильно управлять. Но назвать их скупыми просто невозможно, ведь для близких они стают самыми щедрыми людьми в мире.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Тельцы ленивы. На самом деле, они не слишком отличаются от других людей по уровню лени. Но имеют большую работоспособность, если видят перед собой определенную цель. Они любят отдохнуть качественно, но только после того, как качественно поработали. Тельцам больше нравится сидеть дома. Фраза "мой дом – моя крепость" действительно им отлично подходит. Но это не значит, что они никогда не покинут жилье, если есть возможность повеселиться или увидеть что-нибудь новое. Тельцы упрямы. Здесь следует прояснить: они просто уверены в собственной правоте. Конечно, их можно убедить в чем-то другом, если использовать факты, а не только предположения. Тогда они не будут искать отговорки и не будут продолжать споры, которые им и так не по душе.

Тельцы не умеют наслаждаться прекрасным. Это совершенно не так, ведь они не просто замечают все замечательное, но и обладают невероятным чувством вкуса и потенциалом создавать красоту вокруг. Тельцы очень холодные и сдержанные. Представители этого знака Зодиака прекрасно испытывают чужие эмоции и всегда готовы поделиться своим теплом и чувствами. К тому же они очень сочувственны и всегда готовы выслушать и поддержать.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 15 – 21 ноября 2021 года. Новая неделя ноября принесет многим знакам Зодиака уже праздничное настроение и предчувствие зимы, а даже кому-то удастся начать новую страницу в жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

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