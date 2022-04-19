Как война отражается на сексуальной жизни: это нужно знать

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается война, и сейчас самой главной целью является безопасность. У
многих людей на фоне постоянных стрессов и переживаний, может
"отключиться" репродуктивная система. Психолог и сексолог Маргарита
Шавловская рассказала, как война могла отразиться на интимной жизни.
Как влияет война на сексуальную жизнь (фото из открытых источников)
Эксперт подчеркнула, что организм людей может по-разному реагировать на события,
угрожающие жизни. Если у одних либидо сильно падает, то у других может возникнуть
другая реакция — гиперсексуальность, некое желание оставить после себя
потомство. Также секс является хороши методом снятия стресса и напряженности.
Психолог
объяснила, почему многие люди в таких условиях испытывают проблемы с либидо:
-
Постоянный стресс, страх, неопределённость, а также дефицит сна и прием
некоторых препаратов может повлиять на сексуальное влечение. У женщин могут
возникнуть трудности с возбуждением и достижением организма, а у мужчин —
отсутствие эрекции.
- Многие люди испытывают "вину
уцелевшего", они не представляют, как можно сейчас заниматься сексом,
когда где-то умирают люди. Из-за этих мыслей либидо может сильно снизиться.
-
После длительного воздержания могут быть трудности с достижением эрекции у
мужчин и организма у женщин.
Эксперт
говорит, что это все нормально и не стоит переживать, спустя время сексуальная
функция восстановиться. А до этого момента можно по-другому поддерживать свои
чувства с партнером. Например, укутайте его заботой и вниманием, сделайте ему
что-то приятное, больше обнимайте и целуйте своего любимого человека.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему во время войны многие людиначали расставаться.
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