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Как война отражается на сексуальной жизни: это нужно знать

Психолог и сексолог Маргарита Шавловская рассказала, как война влияет на интимную жизнь людей

сегодня, 02:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине продолжается война, и сейчас самой главной целью является безопасность. У многих людей на фоне постоянных стрессов и переживаний, может "отключиться" репродуктивная система. Психолог и сексолог Маргарита Шавловская рассказала, как война могла отразиться на интимной жизни.

Как война отражается на сексуальной жизни: это нужно знать

Как влияет война на сексуальную жизнь (фото из открытых источников)

Эксперт подчеркнула, что организм людей может по-разному реагировать на события, угрожающие жизни. Если у одних либидо сильно падает, то у других может возникнуть другая реакция — гиперсексуальность, некое желание оставить после себя потомство. Также секс является хороши методом снятия стресса и напряженности.

Психолог объяснила, почему многие люди в таких условиях испытывают проблемы с либидо:

- Постоянный стресс, страх, неопределённость, а также дефицит сна и прием некоторых препаратов может повлиять на сексуальное влечение. У женщин могут возникнуть трудности с возбуждением и достижением организма, а у мужчин — отсутствие эрекции.  

 - Многие люди испытывают "вину уцелевшего", они не представляют, как можно сейчас заниматься сексом, когда где-то умирают люди. Из-за этих мыслей либидо может сильно снизиться.

- После длительного воздержания могут быть трудности с достижением эрекции у мужчин и организма у женщин.

Эксперт говорит, что это все нормально и не стоит переживать, спустя время сексуальная функция восстановиться. А до этого момента можно по-другому поддерживать свои чувства с партнером. Например, укутайте его заботой и вниманием, сделайте ему что-то приятное, больше обнимайте и целуйте своего любимого человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему во время войны многие людиначали расставаться.


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Источник: https://t.me/psy_support/647
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