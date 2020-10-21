Как успокоить нервы без алкоголя: простые способы

При современном ритме жизни и нынешней ситуацией, связанной с коронавирусом, многие люди поддаются панике, стрессам и депрессии. И чаще всего они ищут помощь и утешение в алкогольных напитках. Но есть и другие, более полезные способы, которые помогают успокоить нервы и настроиться на позитив. Об этом сообщает издание Nhs.

Поймите причину стресса

Выясните причину, из-за которой вы испытываете стресс. При чем, она может быть не только плохой, но и хорошей, например, какое-то предстоящее важное событие (экзамен, выпуск, свадьба и т.д.) Если вы будете знать причину, тогда вам легче будет с ней справиться.

Попробуйте спорт

Ученые давно доказали, что спорт не только улучшает физическое состояние человека, но и психологическое. Можно расслабиться с помощью пеших прогулок, бега, танцев, но не заставляйте себя делать это через силу. Уделяйте физической активности сначала по 15 минут в день, а потом по 30 и т.д.

Поговорите с хорошими людьми

Если вас беспокоит какая-то проблема, то поделитесь ею с другими людьми. Они поддержат вас и предложат свои варианты решения. Помимо этого, вы перестанете чувствовать себя в одиночестве, потому что рядом будут любящие вас люди, готовые всегда прийти на помощь.

Дышите глубже

Правильная дыхательная методика поможет быстро снять стресс и утолить панику. Выполнять ее можно в любом положении, главное, чтобы вам было комфортно. Сделайте глубокий вдох через нос, не напрягаясь. Пока вдыхаете, досчитайте до 5. Выдыхайте через рот. Повторяйте процедуру в течение 3-5 минут.

Обратитесь к психотерапевту

Если справиться со стрессом в одиночку не получается, тогда обратитесь к специалисту. Он подберет специальную методику, которая облегчит ваше состояние.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как людям в возрасте уберечься от стресса.

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