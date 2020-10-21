kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.10.2020

BTC/USD

12166.77

ETH/USD

378.62

LTC/USD

48.79

НБУ 21.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Как успокоить нервы без алкоголя: простые способы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как успокоить нервы без алкоголя: простые способы

Сам алкоголь тоже стресс для организма

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

При современном ритме жизни и нынешней ситуацией, связанной с коронавирусом, многие люди поддаются панике, стрессам и депрессии. И чаще всего они ищут помощь и утешение в алкогольных напитках. Но есть и другие, более полезные способы, которые помогают успокоить нервы и настроиться на позитив. Об этом сообщает издание Nhs.

Как успокоить нервы без алкоголя: простые способы

Поймите причину стресса

Выясните причину, из-за которой вы испытываете стресс. При чем, она может быть не только плохой, но и хорошей, например, какое-то предстоящее важное событие (экзамен, выпуск, свадьба и т.д.) Если вы будете знать причину, тогда вам легче будет с ней справиться. 

Попробуйте спорт

Ученые давно доказали, что спорт не только улучшает физическое состояние человека, но и психологическое. Можно расслабиться с помощью пеших прогулок, бега, танцев, но не заставляйте себя делать это через силу. Уделяйте физической активности сначала по 15 минут в день, а потом по 30 и т.д. 

Поговорите с хорошими людьми

Если вас беспокоит какая-то проблема, то поделитесь ею с другими людьми. Они поддержат вас и предложат свои варианты решения. Помимо этого, вы перестанете чувствовать себя в одиночестве, потому что рядом будут любящие вас люди, готовые всегда прийти на помощь.  

Дышите глубже

Правильная дыхательная методика поможет быстро снять стресс и утолить панику. Выполнять ее можно в любом положении, главное, чтобы вам было комфортно. Сделайте глубокий вдох через нос, не напрягаясь. Пока вдыхаете, досчитайте до 5. Выдыхайте через рот. Повторяйте процедуру в течение 3-5 минут. 

Обратитесь к психотерапевту

Если справиться со стрессом в одиночку не получается, тогда обратитесь к специалисту. Он подберет специальную методику, которая облегчит ваше состояние.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как людям в возрасте уберечься от стресса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ