Как «разгадать» человека с помощью его жестов и мимики

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Светлана Шкурупий
А вы знали, что мимика и жесты человека передают его истинное настроение и самые потаенные, скрываемые даже от себя, мысли? Невербальной системе очень тяжело приказать "молчать", поэтому люди, умеющие "читать" других, могут быстро раскусить, о чем на самом деле думает собеседник.
Как по жестам и мимике узнать, что думает человек (фото из открытых источников)
"Я нервничаю"
Когда человек нервничает, он быстро меняет свои жесты: прикасается к одежде, потирает ладони и т. д. Также при нервозности на теле появляется зуд – человек начинает почесывать руки и лицо.
"Я защищаюсь"
Если собеседник не хочет идти на контакт, его невербальная система может на это намекать с помощью "закрытой" позы — скрещенные ноги и руки, например. Сжатые губы или, когда человек говорит сквозь зубы, почти не двигая губами, свидетельствует тоже о защите.
"Мне стыдно"
Люди, испытывающие неловкость и смущение, стараются отводить свой взгляд. Также собеседник может поменять положение тела, взять в руки какой-то предмет и специально его уронить или же начнет что-то искать в сумке.
"Я тебе лгу"
Если руки вашего собеседника начинают жестикулировать в районе лица, например, он прикрывает рот или чешет нос, а может прикасаться к мочке уха — знайте, что скорее всего, вас обманывают.
"Мне скучно"
Чтобы управлять беседой и не потерять внимания слушающего, следите за его реакцией. Не допускайте скучающего взгляда и апатичной позы.
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