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Как «разгадать» человека с помощью его жестов и мимики

Эксперты рассказали, как с помощью мимики и жестов понять, что думает и скрывает ваш собеседник

30 апреля 2021, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

А вы знали, что мимика и жесты человека передают его истинное настроение и самые потаенные, скрываемые даже от себя, мысли? Невербальной системе очень тяжело приказать "молчать", поэтому люди, умеющие "читать" других, могут быстро раскусить, о чем на самом деле думает собеседник. 

Как «разгадать» человека с помощью его жестов и мимики

Как по жестам и мимике узнать, что думает человек (фото из открытых источников)

"Я нервничаю"

Когда человек нервничает, он быстро меняет свои жесты: прикасается к одежде, потирает ладони и т. д. Также при нервозности на теле появляется зуд – человек начинает почесывать руки и лицо.

"Я защищаюсь"

Если собеседник не хочет идти на контакт, его невербальная система может на это намекать с помощью "закрытой" позы — скрещенные ноги и руки, например. Сжатые губы или, когда человек говорит сквозь зубы, почти не двигая губами, свидетельствует тоже о защите.

"Мне стыдно"

Люди, испытывающие неловкость и смущение, стараются отводить свой взгляд. Также собеседник может поменять положение тела, взять в руки какой-то предмет и специально его уронить или же начнет что-то искать в сумке.

"Я тебе лгу"

Если руки вашего собеседника начинают жестикулировать в районе лица, например, он прикрывает рот или чешет нос, а может прикасаться к мочке уха — знайте, что скорее всего, вас обманывают. 

"Мне скучно"

Чтобы  управлять беседой и не потерять внимания слушающего, следите за его реакцией. Не допускайте скучающего взгляда и апатичной позы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда человек проявляет агрессию, это вовсе не значит, что он будет кидаться посудой или крушить мебель. Его гнев может крыться в тихих и неприметных фразах. Каких именно, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://zolotoy.ru/lifestyle/21084-vstat-v-pozu-kak-razgadat-cheloveka-po-ego-zhestam-i-mimike/
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