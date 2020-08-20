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Главная Новости Досуг психология Как распознать признаки мужской депрессии: первые тревожные сигналы
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Как распознать признаки мужской депрессии: первые тревожные сигналы

Вовремя выявленная депрессия дает больше шансов на успешное лечение

сегодня, 17:23
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас думают, что депрессия - это когда так плохо, что ты даже не можешь подняться с кровати от тяжелых мыслей. Но на самом деле все намного сложнее. Иногда мы можем даже не догадываться, что наш внутренний злобный гном уже на полную силу обрабатывает наше психическое состояние. Необходимо уметь распознавать депрессию на начальных стадиях и противостоять ей. О том, как заметить проблему вовремя, нам расскажет портал mport.

Стал менее стрессоустойчивым

Как распознать признаки мужской депрессии: первые тревожные сигналы

Раньше спор двух пенсионеров в маршрутке вызывал у тебя только снисходительную улыбку. Теперь же ты еле справляешься с желанием вышвырнуть их на улицу. Что ж, поздравляем. В тебе скрываются первые ростки мужской депрессии.

Ведешь себя слишком агрессивно

Неуверенные в себе подростки будут пытаться показать свою крутизну с помощью агрессивного поведения и чрезмерной вспыльчивости. К сожалению, на такое способны и доведенные до крайности взрослые мужчины.

Стал чаще выпивать

Речь идет не только об одиноких вечерах за бутылкой пива. Достаточно без видимых причин увеличить свою привычную дозу. Это также может быть признаком охватившей тебя депрессии.

Потерял интерес к своему хобби

Раньше ты каждую свободную минуту тратил на свое любимое хобби. Теперь же через полчаса тебя вдруг осеняет, что все это полная ерунда. Другие начинания также терпят неудачу уже через несколько часов. Как ты уже догадался, это также признаки депрессии.

С депрессией шутить не стоит. Если заметил хотя бы один из указаных признаков - обратись к специалисту. Также издание "Комментарии" расскажет о главных причинах осенней депрессии.


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