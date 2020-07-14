Как остановить приступы тревоги: несколько простых упражнений

Чувство тревоги может наступить неожиданно и где угодно. На улице, на работе, дома, в кругу друзей или в гордом одиночестве. Приступы тревоги могут происходить по причине психического расстройства. Но если с этим у тебя проблем нет, что чувство тревоги вполне можно обуздать своими силами. Мужской портал mport расскажет нам сегодня, что нужно делать.

Сделай несколько глубоких вдохов и долгих выдохов

Ученые Стэнфордского университета нашли в мозге человека область, которая связывает частоту и глубину дыхания с эмоциональным состоянием. Оказывается, что чем активнее мы дышим, тем больше нервничаем. Не знаешь, как избавиться от тревоги - просто начни дышать глубоко и медленно.

Включи успокаивающую музыку или послушай звуки природы

В 2017 году исследователи доказали, что уровень стресса снижается во время прослушивания спокойной приглушенной музыки.

Займи руки

Здесь вариантов много. Возьми гантели и начни качать руки. Или отжимайся от пола. Почитай интересную книгу. Помой посуду или пропылесось. Эти занятия помогут отвлечься от тяжелых мыслей.

Научись говорить себе "стоп"

Следи за своими мыслями и вовремя останавливайся. Представь, что берешь мысль, которая тебя тревожит, в кулак и прячешь в ящик. А затем постарайся подумать о чем‑то другом. Например, о ситуации, которую ты способен контролировать.

Надеемся, ты научишься держать себя в руках и будешь неподвластен для чувства тревоги. Также издание "Комментарии" расскажет, как снять стресс в условиях самоизоляции.

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