Как не поссориться с близкими во время праздников - советы психологов

Подготовка к Новому году отнимает много сил и времени. Нам хочется провести праздники лучше, поэтому не удивительно, что мы переживаем за каждую деталь. Иногда доходит до того, что из-за маленькой мелочи мы можем сорваться на близких. Чтобы этого не было, психологи советуют успокоить себя и следовать следующим установкам.

Как не поссориться с семьей во время праздников. Фото: wmj.ru

1. Выспитесь

Невыспавшийся человек становится раздражительным и злым. В таком состоянии легче начать ссору. Чтобы провести праздники с радостью и не тратить время на плохое настроение, стоит следовать обычному распорядку дня. А накануне Нового года нужно поспать несколько часиков, чтобы бодро его встретить.

2. Не берите на себя все обязанности

Неприятно наблюдать, как все вокруг отдыхают и ждут новогоднего чуда, а вы убираете, бегаете по магазинам и готовите.

Не стоит зацикливаться на идеальной чистоте. Также, чтобы облегчить себе жизнь, разделите обязанности между членами семьи. Ведь, что может быть лучшим, чем семейный уют, созданный всеми вместе.

3. Не допускайте конфликтов

Если вам кажется, что кто-то делает или говорит то, что вам не нравится, и вы вот-вот взорветесь, остановитесь. Сосчитайте до 20. Не начинайте конфликт. Не спешите ответить на обвинения или выдвигать свои претензии к партнеру или члену семьи. Лучше все обдумать и спокойно рассказать, что вас задело.

4. Встречайте праздники на нейтральной территории

Иногда устаешь от домашней рутины. Ведь после каждого праздника остается немытая посуда и уборка. Поэтому лучше заказать столик в ресторане или арендованную квартиру. Так вы избежите нервного срыва и расслабитесь во время праздников.

5. Никаких диет

Праздничные дни сами по себе — большой стресс, поэтому не стоит подвергать свой организм еще большим нагрузкам. Если вы хотели начать новую жизнь с 1 января и сесть на диету, подождите еще некоторое время. Для начала стоит ввести в рацион больше овощей, зелени, фруктов. Начинайте обед с салата, в течение дня ешьте орехи. Ваш организм скажет за это спасибо.

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