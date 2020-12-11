Как говорить с ребенком о катастрофах

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Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы подавить беспокойство ребенка — ограничить воздействие на него страшных и повторяющихся изображений на ТВ и в Интернете. Повторяющиеся выпуски новостей усиливают стресс ребенка и даже пугают его мыслью о том, что бедствия случаются снова и снова. Следите за невербальными признаками беспокойства, такими как нарушение сна, сердитые или грустные рисунки, замкнутость или агрессивное поведение по отношению к другим детям.

Пиковые годы уязвимости от психологической травмы составляют от 6 до 10 лет, именно в этом возрасте дети имеют более независимый доступ к информации вне дома.

Что делать?

Отвечайте кратко и обнадеживающе. Ребенок может задавать вопрос, который касается только текущей ситуации, например: "Что происходит, когда мы умираем?" Вы можете использовать его вопрос как плацдарм, чтобы поговорить о смерти. Но в этом случае его основная забота, скорее всего, звучит как: "Я в безопасности?". Успокойте своего ребенка, объясните, что он и остальная семья находятся в безопасности.

Помните, что чувства ребенка — реальны, и он должен уметь их выражать. Вы можете сказать: "Я знаю, что ты беспокоишься, потому что ты так много слышал об этом наводнении. К счастью, в нашей местности не может случиться наводнение, и никакая вода не угрожает нашему дому".

Скажите ребенку, что взрослые делают все необходимое, чтобы он был в безопасности. Поговорите о том, как все — от президента до военнослужащих и местной полиции — работают над тем, чтобы защитить нас и как можно скорее справиться со стихийными бедствиями. Если ваш ребенок чрезмерно обеспокоен текущей ситуацией, обеспечьте ему дополнительные объятия и поцелуи.

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