Как говорить с ребенком о катастрофах

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Седлецкая Татьяна
Фото: rebenok.mirtesen
Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы
подавить беспокойство ребенка — ограничить воздействие на него страшных и повторяющихся
изображений на ТВ и в Интернете. Повторяющиеся выпуски новостей усиливают
стресс ребенка и даже пугают его мыслью о том, что бедствия случаются снова и
снова. Следите за невербальными признаками беспокойства, такими как нарушение сна,
сердитые или грустные рисунки, замкнутость или агрессивное поведение по
отношению к другим детям.
Пиковые годы уязвимости от психологической травмы
составляют от 6 до 10 лет, именно в этом возрасте дети имеют более независимый
доступ к информации вне дома.
Что
делать?
Отвечайте кратко и обнадеживающе. Ребенок может
задавать вопрос, который касается только текущей ситуации, например: "Что
происходит, когда мы умираем?" Вы можете использовать его вопрос как плацдарм,
чтобы поговорить о смерти. Но в этом случае его основная забота, скорее всего,
звучит как: "Я в безопасности?". Успокойте своего ребенка, объясните, что он и
остальная семья находятся в безопасности.
Помните, что чувства ребенка — реальны, и он должен уметь
их выражать. Вы можете сказать: "Я знаю, что ты беспокоишься, потому что ты так
много слышал об этом наводнении. К счастью, в нашей местности не может
случиться наводнение, и никакая вода не угрожает нашему дому".
Скажите ребенку, что взрослые делают все необходимое,
чтобы он был в безопасности. Поговорите о том, как все — от президента до
военнослужащих и местной полиции — работают над тем, чтобы защитить нас и как
можно скорее справиться со стихийными бедствиями. Если ваш ребенок чрезмерно
обеспокоен текущей ситуацией, обеспечьте ему дополнительные объятия и поцелуи.
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