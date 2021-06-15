Из этих знаков Зодиака выходят плохие начальники

Как определить, как человек будет вести себя в роли начальника? Обратимся к астрологии.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Дева

Дева в своем стремлении к идеалу переплюнет всех. Она имеет все держать под контролем. Если Дева заметит в вашем отчете малейшую неточность — он полетит в помойку, пишет timesofindia.

Возможно, это хорошо для развития бизнеса. А как же атмосфера внутри коллектива? Девы не принимают извинений, не прощают опозданий, не верят байкам о больных детях, пробки на дороге и пожара в квартире. В их глазах подчиненные — это лентяи, которые просиживают штаны, плохо работают и зря получают зарплату.

Скорпион

Скорпионы способны чувствовать конкуренцию там, где ее в принципе быть не может, а также они могут исключительно деловые разногласия переносить на уровень личных. В связи с этим с ними бывает невозможно работать, особенно если вы их подчиненный, потому что потребность во власти у представителей этого знака Зодиака огромна. Это начальник-тиран, которому очень рискованно соглашаться в чем-либо.

Лев

Лев — слишком авторитарный руководитель. Успех любого начальника заключается в том, чтобы слышать свой коллектив, учитывать чужое мнение и быть гибким в своих решениях, но Львам свойственна абсолютно противоположная политика — будет так, как я сказал, и точка.

Как сообщали ранее актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 14 — 20 июня 2021. Новая неделя лета пройдет довольно солнечно и позитивно, и даже погодные качели не лишат большинство знаков Зодиака хорошего настроения, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы. более подробно читайте в нашем материале.

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