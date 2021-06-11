logo
Русский Українська

BTC/USD

36927.44

ETH/USD

2404.98

LTC/USD

165.49

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Июнь принесет серьезные испытания пяти знакам Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Июнь принесет серьезные испытания пяти знакам Зодиака

Астролог рассказал, кого ждут неприятности в этом месяце

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных

Представителей пяти знаков Зодиака могут ожидать серьезные испытания в июне. В частности, Овны, Раки, Скорпионы, Водолеи и Козероги столкнутся с неприятностями, однако избежать их возможно, проявив терпение и рассудительность. Таким прогнозом с изданием OBOZREVATEL поделился известный астролог и ясновидящий Хаял Алекперов. 

Июнь принесет серьезные испытания пяти знакам Зодиака

Июнь принесет серьезные испытания шести знакам Зодиака - фото из открытых источников

Овен

Этому знаку грозят конфликты в обществе. Хотя сдерживать негативные эмоции может быть сложно, не стоит забывать о последствиях. Астролог советуют переключать внимание на другие дела или отдых. 

Рак

Специалист отмечает, что легкомысленное отношение к здоровью даст о себе знать в самый неподходящий момент, возможно обострение хронических заболеваний. Лучше своевременно обращаться за медицинской помощью и быть более внимательными к своему самочувствию. 

Скорпион 

Астролог считает, что не стоит критиковать других, поскольку есть риск, что это сыграет со Скорпионами плохую шутку. Не исключает специалист конфликты и масштабные скандалы. 

Козерог

Упрямство может обернуться серьезными разбирательствами, о последствиях которых придется пожалеть. В июне необходимо переключить внимание на саморазвитие и исправление прошлых ошибок.  

Водолей

Представителям этого знака Зодиака грозят финансовые проблемы в случае принятия поспешных решений. При этом существует риск сделать неправильный выбор. Астролог советует прислушиваться к советам близких, особенно, если они являются представителями земной стихии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что лето станет очень благоприятным месяцем не только для самореализации, но и для личной жизни. Астрологи рассказали, кому удастся найти свою половинку летом. Хотя лето и не считается самым романтичным временем года, но именно сейчас шансы улучшить ситуацию на любовном фронте довольно большие для нескольких знаков Зодиака. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://astro.obozrevatel.com/news/shest-znakov-zodiaka-zhdut-sereznyie-ispyitaniya-sudbyi-v-iyune.htm?_ga=2.141765045.626319015.1623042600-1845868459.1618985042&_gl=1*mv6j5h*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzQxMDAyMi4xMTQuMS4xNjIzNDEz
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ