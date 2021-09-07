Гороскоп на вторник, 7 сентября, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Будут удачными любые покупки, любые финансовые вложения, участие в интересном проекте. Благоприятен творческий подход. Бизнесмены могут провести удачные переговоры, особенно касающиеся внешней торговли. Возможна помощь со стороны женщин.

Телец

Вы будете полны энергии и планов, но постоянно будете натыкаться на проблемы и препятствия. Но даже это вас не остановит. Тем не менее, не пытайтесь пробить головой стену. Сегодняшние препятствия пойдут вам лишь на пользу.

Близнецы

Отличное время для начала путешествия и крупных торговых операций. Ваша деловитость и ответственность не останется незамеченной, возможна прибавка жалования или повышение по службе. У бизнесменов есть шанс умножить свое состояние.

Рак

Великолепный день для ухода за собой, но парикмахерскую лучше посетить во второй половине дня, чтобы волосы не болели. Установите добрые отношение с коллегами. Не держите камня за пазухой, но и не раскрывайтесь полностью. Не стоит усердствовать, сегодня хороша размеренность.

Лев

Не противопоставляйте себя другим членам семьи, особенно своим супругам. Посвятите себя делам, у вас все получится. Постарайтесь договориться мирно, тем более что вы сегодня будете особенно красноречивы и убедительны. Можно рассчитывать на подарок.

Дева

Отношения с противоположным полом будут складываться наилучшим образом. Лучшее время для объяснения в любви и предложения руки и сердца. В делах и бизнесе все будет складываться удачно.

Весы

Ваше красноречие и коммуникабельность, умение находить общий язык сегодня вам может очень пригодиться. Удачный день для коммерсантов всех мастей, для перевозок, для установления нужных контактов.

Скорпион

Сегодня у вас есть возможность найти достойного партнера для перспективного сотрудничества в бизнесе. Это время для подписания договоров и контрактов, в том числе и с зарубежными партнерами. Не проявляйте резкости или агрессивности, пытаясь настоять на своем.

Стрелец

Не стоит обострять отношения, особенно с деловыми партнерами. День реализации кармических закладок, поэтому принимайте как данное все проблемы, которые возникнут. Главное — сделать правильные выводы из ситуации. Зато хорошие дела будут вознаграждены.

Козерог

Возможен хороший доход, успех в финансовой или биржевой операции. Ваше трудолюбие сегодня будет оценено по заслугам. День хорош для приема гостей и похода в гости, для участия в банкете.

Водолей

Пытаясь быстро решить возникшие проблемы, не забывайте, что есть обстоятельства, которые выше вас. Не пытайтесь пробить стену. Сегодня вам поможет открыть любую дверь мягкость и вежливость.

Рыбы

Благоприятный в финансовом плане день для Рыб. Возможны доходы от товаров, созданных вручную. В этот день хорошо решать вопросы безопасности жилища, устанавливать сигнализацию. Денежные операции будут удачны.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 6 — 12 сентября 2021.

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