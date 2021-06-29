Гороскоп на вторник, 29 июня, для каждого знака Зодиака

BTC/USD
34551.36
ETH/USD
2104.71
LTC/USD
138.93
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Астрологический прогноз на сегодня советует Овнам определить
цель: иногда процесс достижения результатов для вас важнее, чем сам результат.
Вероятны осложнения в отношениях с друзьями: характерное для вас чувство
собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть
неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.
Телец
Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с
переоценкой ценностей, духовными исканиями, что негативно отразится на вашем
умении верно направлять свои жизненные силы. Сегодня лучше не усердствовать и
не вмешиваться ни в какие конфликты, так как последствия могут быть самыми
плачевными.
Близнецы
Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и
острота суждений могут вызвать недовольство начальства или раздражение коллег.
Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в
тупик.
Рак
Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных
препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не
теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая вероятность,
как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться.
Лев
День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши
активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для
укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс. Снов
следует остерегаться, а увиденное держать в тайне.
Дева
Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных
корректировок долгосрочных жизненных планов. Постарайтесь воздержаться от
встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые
знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений –
кажущаяся выгода обманчива.
Весы
Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми.
Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою
очередь, будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть
самолюбия партнеров, не вызвать их ревности или зависти.
Скорпион
Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь
и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Скорее всего
причиной всех конфликтов является ваша собственная сдержанность в проявлении
чувств.
Стрелец
Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны
стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная
работоспособность – успеете сделать на удивление много.
Козерог
Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Избегайте
дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским
отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные
тенденции дня.
Водолей
Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность. Дела, которыми
вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня
вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных
обещаний.
Рыбы
Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной
и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на
высоте, однако вы сможете добиться успеха только при том условии, что реально
оцените свои возможности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости