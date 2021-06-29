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Гороскоп на вторник, 29 июня, для каждого знака Зодиака

Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома

сегодня, 06:35
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на вторник, 29 июня, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Астрологический прогноз на сегодня советует Овнам определить цель: иногда процесс достижения результатов для вас важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.

Телец

Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что негативно отразится на вашем умении верно направлять свои жизненные силы. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие конфликты, так как последствия могут быть самыми плачевными.

Близнецы

Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в тупик.

Рак

Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая вероятность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться.

Лев

День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс. Снов следует остерегаться, а увиденное держать в тайне.

Дева

Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений – кажущаяся выгода обманчива.

Весы

Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою очередь, будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть самолюбия партнеров, не вызвать их ревности или зависти.

Скорпион

Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Скорее всего причиной всех конфликтов является ваша собственная сдержанность в проявлении чувств.

 Стрелец

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.

Козерог

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Водолей

Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных обещаний.

Рыбы

Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако вы сможете добиться успеха только при том условии, что реально оцените свои возможности.

Напомним, гороскоп на июль 2021 года предсказывает нескольким знакам Зодиака невероятное финансовое везение и успех. Читайте дальше, чтобы узнать, кто же эти счастливчики второго месяца лета. Астрологи уверены, что некоторые представители знаков Зодиака смогут добиться многого благодаря своим талантам и настойчивости,


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Источник: https://mixnews.lv/
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