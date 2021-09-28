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Гороскоп на вторник, 28 сентября, для каждого знака Зодиака

В этот день стоит открыть свою жизнь для всего нового, начиная от гардероба и заканчивая образом жизни

сегодня, 06:59
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на вторник, 28 сентября, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Возможно, вы рассчитываете на повышение зарплаты или на более высокую должность. Сегодня может произойти событие, которое может поломать ваши планы. Чтобы этого избежать, не проявляйте импульсивность, раздражительность и экстравагантность.


Телец

Если вы прибегнете к хитрости и обману, пытаясь чего-нибудь достичь, то вы испортите свой имидж и поссоритесь с нужными людьми. Тайное быстро станет явным. Проявите принципиальность и дисциплину, и у вас все получится.


Близнецы

Чудесный день для наведения порядка и покупки в дом новых вещей. Женщинам стоит уделить внимание свой внешности, сделать ряд косметических процедур. Хороший день для зачатия, воспитания детей.


Рак

Вашей изобретательности можно позавидовать. К тому же, активизируется интуиция, старайтесь прислушиваться к ней. Очень удачный день для торговли, сегодня можно продать даже самый залежалый товар, если не лениться правильно его представить.


Лев

В этот день стоит открыть свою жизнь для всего нового, начиная от гардероба и заканчивая образом жизни. Если вам необходимо получить важную информацию, попробуйте сделать это сегодня. Хороший день для покупки техники и поездок.


Дева

Покровительство богатого лица или помощь друзей, особенно женщин, может способствовать вашему успеху. Смело беритесь за любое дело, но продумывайте свои действия. Злость или поспешность могут все испортить.


Весы

Великолепный день для начинаний, вложения капитала, для обращения за помощью к влиятельным лицам. Возможно, вы заложите сегодня фундамент для будущих успехов. Но вы можете все испортить, если будете проявлять агрессию, вступать в споры и конфликты.


Скорпион

Все будет складываться как нельзя лучше, начиная от отношений с любимыми и заканчивая решением серьезных задач. Вот только не стоит говорить лишнего, чтобы потом не нервничать.


Стрелец

Великолепный день. Он хорош для заключения сделок, брака. Покровительство богатого лица или помощь друзей могут способствовать вашему успеху. Смело беритесь за любое дело. Хорошо устанавливать деловые партнерские отношения.


Козерог

Есть реальный шанс хорошего заработка. Для женщин возможны новые знакомства. Не исключено, что появится шанс активизировать свою деятельность в бизнесе. Будьте сдержаны в разговорах.


Водолей

Вы будете настроены воинственно, даже агрессивно. Ваши высказывания могут быть опрометчивыми и обидными, что может привести к ссоре. Романтические свидания могут закончиться конфликтом. Противопоказан алкоголь.


Рыбы

Сегодня можно заводить новые знакомства и возобновлять старые отношения. Удачный день для мелких покупок. На работе все будет идти отлично, особенно в финансовом плане. Возможно заключение выгодного контракта.


Напомним, гороскоп на эту неделю 27 сентября — 3 октября 2021 прогноз для всех знаков Зодиака. Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 27 сентября — 3 октября 2021. Финальная неделя сентября пройдет в большинстве знаков Зодиака на позитивной волне, а кому-то даже удастся начать новую страницу в жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.


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Источник: https://mixnews.lv/
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