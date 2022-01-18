Гороскоп на вторник, 18 января, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сегодня не исключены приступы мигрени, скачки артериального давления. Собраться с силами будет непросто. Избегайте эмоционального и физического перенапряжения. Если вам знакомы эти проблемы, держите необходимые лекарства под рукой.





Телец

Представителей этого знака зодиака можно поздравить: вас ждет очень удачный и интересный день. В ближайшее время вам не раз представится шанс поменять, жизнь к лучшему, причем чуть ли не во всех сферах. Мечтаете о карьере? Не упустите возможность во весь голос заявить о себе.





Близнецы

Сегодня Близнецов может охватить сомнение относительно занимаемой должности и оплаты труда. Многие будут недовольны своим начальством. Не волнуйтесь, если даже ваш руководитель совсем не щедр на похвалы. Но если вы того заслужили, он повысит вам заработную плату без вашей просьбы, позаботится и о вашей семье.





Рак

Вероятно нарушение обязательств, расторжение договоров из-за скрытых препятствий, требующих значительных расходов. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной, деловой информации по всем интересующим вас вопросам. Во второй половине дня сделать это будет труднее.





Лев

Тем, кто давно мечтает занять кресло в просторном кабинете, стоит напрячься, чтобы не упустить счастливый шанс. Главное условие — всеми силами налаживать добрые отношения со своим непосредственным руководителем. Именно шеф станет вашей главной движущей силой, только с его помощью вам удастся прорваться наверх.





Дева

Ваше магнетическое обаяние многократно усилится. Как никогда, вы будете получать удовольствия от жизни и от любви. Своего избранника или избранницу вы можете встретить в непривычной для вас сфере общения. Удержите подольше романтический настрой. Благодаря ему вы будете абсолютно счастливы.





Весы

Весы сегодня продемонстрируют свое превосходство. Они будут хорошо ориентироваться в генеральном планировании, но при этом могут упустить детали. Используйте любой шанс, чтобы вырасти профессионально, однако не стоит чересчур явно демонстрировать свои карьерные амбиции.





Скорпион

До середины дня ваши энергия и смелость принесут финансовые результаты. В это время вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки. Рекомендуется сконцентрировать свою волю на целях материального благополучия.





Стрелец

Этот день может отметиться ссорами, стычками, противостоянием. Спокойный период возможен лишь в первой половине дня. Но потом последуют шумные споры, ссоры и сцены ревности. Проявите благоразумие и переведите все в шутку.





Козерог

Этот день символизирует обыденность, скуку. Не исключено, что сегодня шеф загрузит вас рутинной работой. Добросовестно выполняйте все поручения — ваши старания окупятся сполна.





Водолей

Семейные проблемы на некоторое время могут выпасть из поля вашего зрения. Но они непременно о себе напомнят при помощи какого-нибудь экстраординарного события. При вашей занятости и склонности отдаваться делу до конца старайтесь надолго не уходить от домашних обязанностей.





Рыбы

Вероятна резкая смена настроения у многих Рыб. Верх возьмет привычная прагматичность. Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат. Вам придется сбавить пыл, иначе можно влезть в долги или в лучшем случае окончательно запутаться в своих чувствах.





Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 17 – 23 января 2022 года! Новая неделя января принесет немало положительных и приятных моментов большинства знаков Зодиака, а кому-то даже представится шанс начать новую страницу в жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

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