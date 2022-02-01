Гороскоп на вторник, 1 февраля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение не всем понравится, и вы столкнетесь с открытым противодействием. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Возможно поступление информации, от которой не стоит отмахиваться.





Телец

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота со стороны родных и близких людей. День благоприятен для новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Возможно появление влиятельного покровителя.





Близнецы

Звезды советуют придерживаться спокойного жизненного ритма — это позволит методично решать стоящие перед вами задачи так, чтобы больше к ним не возвращаться. В разговорах с родственниками нужно четко соблюдать черту, за которую переступать не стоит.





Рак

Займитесь составлением планов на будущее. Постарайтесь уходить от споров с коллегами и партнерами — победа всё равно будет не за вами. Встречи с друзьями обещают приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми.

Лев





Вы успеете сделать чрезвычайно много дел. В первой половине дня смело обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Не стоит реализовывать инициативы без предварительного обсуждения и согласования с членами семьи. Иначе вас не поймут, и предстоит неприятное выяснение отношений.





Дева

Период подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Избегайте выяснения отношений с партнером по браку, это чревато ухудшением отношений.





Весы

На работе могут возникнуть сложности. Но терпение и труд все перетрут. Могут наступить упадок сил, развиться быстрая утомляемость. Но это не повод для беспокойства, все постепенно восстановится. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. Возможны проблемы с техникой, связью.





Скорпион

Возможны неожиданные препятствия как на работе, так и в домашних делах. Занимайтесь тем, что не требует серьезных усилий. Старайтесь не вступать в излишне откровенные разговоры с людьми, в надежности которых вы не уверены. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг.





Стрелец

В этот день звезды рекомендуют сосредоточиться на решении материальных вопросов, четко планировать свое время и браться за решение самых трудных проблем — у вас обязательно все получится. На этот день запланируйте поход по магазинам, и вы не пожалеете о сделанных покупках.





Козерог

Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Вероятен прогресс в областях, где долгое время наблюдался застой. Не растрачивайте силы по пустякам, делайте больше полезных дел. Свободное время сейчас лучше проводить с друзьями.





Водолей

Этот день благоприятен для наведения порядка в делах, которые вы откладывали на потом. Полученную информацию старайтесь фильтровать, а сплетни пропускайте мимо ушей либо переводите всё в шутку. Удачными окажутся давно запланированные покупки, от спонтанных приобретений лучше отказаться.





Рыбы

Этот период не готовит никаких неприятных сюрпризов. Многое из запланированного на этот день удастся реализовать. Важно, чтобы рядом с вами был надежный партнер. Не исключены неожиданные денежные поступления. Вечером возможны неприятности со стороны малознакомых людей.





Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 31 января – 6 февраля 2022 года

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