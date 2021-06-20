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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на воскресенье, 20 июня, для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на воскресенье, 20 июня, для каждого знака Зодиака

Начните этот день со спокойной деятельности, ничего важного не планируйте, так как наступает неблагоприятный период для реализации задуманного

сегодня, 06:25
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на воскресенье, 20 июня, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Спокойный день. Вы будете находиться под покровительством планет. Никаких серьезных проблем не предвидится. Но нужно действовать обдуманно. Не стоит совершать опрометчивых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Проявите сдержанность и терпение.

Телец

День успешный для тех Тельцов, кто самостоятельно осмыслил план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость. Вы можете оказаться уязвимыми. 

Близнецы

Внешнее проявление событий будет казаться успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и окружающими вас людьми. Тяжелые предчувствия и предвидение неприятностей не дадут вам покоя. 

Рак

Сегодня рекомендуется пересмотреть планы на будущее. Но при этом рассчитывайте только на свои силы, не полагаясь на партнеров и родственников. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Женщинам-Ракам рекомендуется смирить проявление чувств. Советы друзей и близких окажут незаменимую помощь.

Лев

Возможно, вы сможете победить в себе несговорчивость и категоричность. Осмотрительность поможет избежать новых неприятностей. Результаты событий этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе.

Дева

День благоприятный для путешествий, отдыха, смены обстановки, начала курса интенсивной терапии, целительства. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. 

Весы

Если вы запланировали поездку, путешествие, то не стоит долго откладывать их осуществление. Остерегайтесь случайных знакомств. Человек, который окажется с вами рядом, может вызвать у вас подозрение в непорядочности.

Скорпион

День отмечен подъемом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии. 

Стрелец

Начните этот день со спокойной деятельности, ничего важного не планируйте, так как наступает неблагоприятный период для реализации задуманного. Научитесь довольствоваться тем, что вам будет преподносить жизнь, не требуя большего. Трудно определить – что на благо, а что во вред.

Козерог

День благоприятный для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Даже если вам не захочется выходить из дома, не подчиняйтесь этому, отложите домашние проблемы до вечера. Первую половину дня посвятите прогулкам и небольшим путешествиям. Однако ничего значительного не предпринимайте.

Напомним, в течение дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности и повышенной ответственности, особенно внимательно нужно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают вас с людьми.


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Источник: https://mixnews.lv/
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