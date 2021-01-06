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Ольга Чародий
Гороскоп на среду 6
января для каждого знака Зодиака
Фото: kolobok.ua
Овен
Старайтесь не находится
в одиночестве, если вы работаете на удаленке, окружайте себя друзьями, хобби –
есть риск всплеска депрессии.
Телец
Не давайте страстям
увлечь вас в ненужный конфликт.
Близнецы
Хороший день для планирования
и начала проекта. Постарайтесь в этот
день также уделит своей второй половинке.
Рак
Без особенных усилий вы
сможете осуществить множество выгодных деловых операций
Лев
В этот день звезды
говорят вам, что вы можете встретить свою любовь: только не сидите дома в ожидании, сходите
куда-нибудь, постараетесь хорошо провести время. Все в ваших руках.
Дева
Сегодня вы можете
получить весточку, которая изменит ваши
дела. Будьте активны и настойчивы.
Весы
Препятствия на пути или
непорядочное поведение партнера могут привести вас в бешеную ярость.
Скорпион
Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать вашим спутником на многие месяцы, а может быть, и годы. Постарайтесь произвести хорошее впечатление.
Стрелец
Ваша наивность и доверчивость может с вами сыграть плохую
шутку - не давайте деньги в долг.
Козерог
Хороший день для отдыха и раскрепощения. Проведите лучше этот
день на свежем воздухе.
Водолей
Вы сегодня можете решить
некоторые денежные вопросы.
Рыбы
Благоприятный день для
отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.
Напомним, 5 января не возбраняется сочетать отдых с работой.
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