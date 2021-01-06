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Гороскоп на среду 6 января

Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: ваша доверчивость и некоторая наивность могут сыграть с вами злую шутку

сегодня, 06:55 comments1463
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на среду 6 января для каждого знака Зодиака

Гороскоп на среду 6 января

Фото: kolobok.ua

Овен

Старайтесь не находится в одиночестве, если вы работаете на удаленке, окружайте себя друзьями, хобби – есть  риск всплеска депрессии.

Телец

Не давайте страстям увлечь вас в ненужный конфликт.

 Близнецы

Хороший день для  планирования  и начала проекта. Постарайтесь в этот  день также уделит своей второй половинке.

Рак

Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций

Лев

В этот день звезды говорят вам, что вы можете встретить свою любовь: только  не сидите дома в ожидании, сходите куда-нибудь, постараетесь хорошо провести время. Все в ваших руках.

Дева

Сегодня вы можете получить весточку,  которая изменит ваши дела. Будьте активны  и настойчивы.

Весы

Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут привести вас в бешеную ярость.

 Скорпион

Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать вашим спутником на многие месяцы, а может быть, и годы. Постарайтесь произвести хорошее впечатление. 

Стрелец

Ваша  наивность и доверчивость может с вами сыграть  плохую  шутку -  не давайте деньги в долг.

Козерог

Хороший день для  отдыха и раскрепощения. Проведите  лучше этот  день  на свежем воздухе.

Водолей

Вы сегодня можете  решить  некоторые денежные вопросы.

Рыбы

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.

Напомним, 5 января не возбраняется сочетать отдых с работой. Если такая "отпускная" поездка еще и позволит вам проявить себя в профессиональной сфере — считайте, что вам повезло. Подобный труд будет щедро вознагражден во всех смыслах


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Источник: https://mixnews.lv/
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