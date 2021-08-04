Гороскоп на среду, 4 августа, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Сегодня вполне вероятны успешная коммерческая деятельность, приятное
известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее
положение. Сегодня следует подвести черту под старыми планами, делами,
контактами. Но в личной жизни не исключены проблемы, связанные с нежеланием
партнера принять вашу точку зрения.
Телец
Возможны резкие смены настроений. Ваше честолюбие может перейти в
упрямство, энергичность – во внутреннее напряжение, а внешняя активность – в
натянутость отношений с окружающими. Рекомендуются посещение храма, активная
помощь ближним.
Близнецы
Начало дня связано с раздражением и раздвоением чувств. Вторая половина дня
испытает вас на твердость, честность и умение достигать согласия. Постарайтесь
сдерживать себя во всем, и тогда этот день не оставит неприятных воспоминаний.
Рак
Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. С покупками
сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и
вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах.
Лев
Позитивные процессы могут затормозиться. В кругу семьи не исключены
взаимные упреки. Благодаря вашей дипломатичности и умению найти компромисс вы
сможете справиться с кознями неприятелей и избежать конфликтов с близкими
людьми.
Дева
Благоприятный день для судебных дел, сделок, заключения браков и договоров.
Вам будет легко сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей,
претворить задуманное в реальность. Вы сможете легко объединить в себе желание
обновления с трезвым рассудительным взглядом на вещи.
Весы
У вас накопилось много домашних дел, однако откажитесь от них в первой
половине дня. Посвятите день прогулкам и небольшим путешествиям или займитесь
самообразованием. Не делайте окончательных выводов. Окружите любовью и вниманием
свою "половину", то же самое вы получите в ответ.
Скорпион
День начала перемен. Возможны предложения о смене работы. Успешны
коммерческая деятельность и рискованные предприятия. Вы можете добиться успехов
в индивидуальном творчестве. У близких людей вы найдете понимание и поддержку.
Стрелец
Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы можете заняться
благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища.
Возможен успех в финансовых операциях. Однако не стоит принимать далеко идущих
планов, нельзя отказывать в помощи окружающим.
Козерог
Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами.
Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Мужчины должны уделить побольше
внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может
вспыхнуть временная неудовлетворенность всем и вся.
Водолей
Вы можете почувствовать неудовлетворение, скуку и раздражительность. Велика
вероятность споров и ссор. Вам следует обратить внимание на свои отрицательные
качества – упрямство, самоуверенность, двуличность и холодный расчет в
отношении к близким людям – и постараться смягчить их.
Рыбы
Спокойный день. Задуманное будет осуществляться. Все важные решения и
начало новых дел нужно отложить на другой день. Необходимо спокойно трудиться,
в результате вы сможете обрести ясность в доселе непонятных вам вопросах.
Напомним, 3 августа благоприятный день для заключения сделок, вступления в брак, крупных приобретений и покупок.
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