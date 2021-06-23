Гороскоп на среду, 23 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Благоприятна реализация планов и скрытых способностей, результат
этого принесет вам удовлетворение. Вероятно благополучное завершение начатого
дела. Ваши предложения найдут поддержку у руководства.
Телец
Не исключено, что появление на вашем пути небольших трудностей
подтолкнет вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя
остановиться, не поддаваться гневу и агрессии. Вам помогут дипломатия и такт,
хотя это вам не свойственно.
Близнецы
Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной
цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций и требовательности к
окружающим. Постарайтесь расположить к себе коллег и начальство. Возможно, что
в этом случае перед вами откроются новые перспективы.
Рак
Пересмотрите договоры и отношения с партнерами, начальством.
Возможно, что вам следует отказаться от предложенной или начатой работы.
Вероятно, что у вас возникнет желание резко изменить все – начиная от внешности
и кончая внутренним, духовным содержанием.
Лев
Энергетический подъем скажется на вашей работоспособности. Вы
можете получить поддержку начальства в реализации своих планов. Не следует
откладывать решение важных вопросов. С сегодняшнего дня начинайте действовать
серьезно и напористо. Возможно, что впереди вас ждут изменения в личной жизни.
Дева
Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но
помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению. Ваши
амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте
проявления силы и категоричности.
Весы
Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте
никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации.
Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых вы
зависите в той или иной степени.
Скорпион
Трезвая оценка текущих событий позволит избежать ошибок и
просчетов. Прежде чем думать о расширении вашего предприятия или планировании
отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. Не следует рассказывать о своих
планах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей.
Стрелец
День благоприятный для командировок, путешествий. Рабочее
настроение будет низким, так как погруженность в себя и романтическое
настроение предыдущих дней не позволят сконцентрироваться на делах и решать
конкретные задачи. Отсюда велика вероятность общественного порицания, обид,
озлобления.
Козерог
Пассивный день. Сегодня будьте сдержанны в контактах, иначе
проявление бестактности или лишняя напористость могут помешать эффективной
деятельности и достижениям предыдущей недели. Постарайтесь все неприятности
воспринимать философски. Вторая половина дня может принести вам приятную
встречу.
Водолей
Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение могут вас
подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье.
Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения,
раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности.
Рыбы
Будьте осторожны, избыток энергии может оказаться разрушительным. Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. Не стоит слишком злоупотреблять независимостью в отношениях с партнерами. От них во многом будет зависеть успех дела.
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