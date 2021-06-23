Гороскоп на среду, 23 июня, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Благоприятна реализация планов и скрытых способностей, результат этого принесет вам удовлетворение. Вероятно благополучное завершение начатого дела. Ваши предложения найдут поддержку у руководства.

Телец

Не исключено, что появление на вашем пути небольших трудностей подтолкнет вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя остановиться, не поддаваться гневу и агрессии. Вам помогут дипломатия и такт, хотя это вам не свойственно.

Близнецы

Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций и требовательности к окружающим. Постарайтесь расположить к себе коллег и начальство. Возможно, что в этом случае перед вами откроются новые перспективы.

Рак

Пересмотрите договоры и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у вас возникнет желание резко изменить все – начиная от внешности и кончая внутренним, духовным содержанием.

Лев

Энергетический подъем скажется на вашей работоспособности. Вы можете получить поддержку начальства в реализации своих планов. Не следует откладывать решение важных вопросов. С сегодняшнего дня начинайте действовать серьезно и напористо. Возможно, что впереди вас ждут изменения в личной жизни.

Дева

Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению. Ваши амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте проявления силы и категоричности.

Весы

Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации. Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых вы зависите в той или иной степени.

Скорпион

Трезвая оценка текущих событий позволит избежать ошибок и просчетов. Прежде чем думать о расширении вашего предприятия или планировании отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. Не следует рассказывать о своих планах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей.

Стрелец

День благоприятный для командировок, путешествий. Рабочее настроение будет низким, так как погруженность в себя и романтическое настроение предыдущих дней не позволят сконцентрироваться на делах и решать конкретные задачи. Отсюда велика вероятность общественного порицания, обид, озлобления.

Козерог

Пассивный день. Сегодня будьте сдержанны в контактах, иначе проявление бестактности или лишняя напористость могут помешать эффективной деятельности и достижениям предыдущей недели. Постарайтесь все неприятности воспринимать философски. Вторая половина дня может принести вам приятную встречу.

Водолей

Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение могут вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности.

Рыбы

Будьте осторожны, избыток энергии может оказаться разрушительным. Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. Не стоит слишком злоупотреблять независимостью в отношениях с партнерами. От них во многом будет зависеть успех дела.

Напомним, г ороскоп на июль 2021 года предсказывает нескольким знакам Зодиака невероятное финансовое везение и успех. Читайте дальше, чтобы узнать, кто же эти счастливчики второго месяца лета.

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