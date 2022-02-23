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Гороскоп на среду, 23 февраля, для каждого знака Зодиака

сегодня, 06:32
Автор:

Ольга Чародий
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Овен

Гороскоп на среду, 23 февраля, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.


Телец

Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.


 Близнецы

Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.


Рак

Новые планы Раков могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя "сорить" деньгами и бездумно рисковать.


Лев

Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.


Дева

Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.


Весы

Оптимизм будет для Весов путеводной звездой. А в их преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.


Скорпион

Ожидается продвижение по службе. Благодаря ответственности и творческому подходу к делу, многим Скорпионам удастся упрочить свой авторитет, улучшить отношения с начальством и укрепить финансовое положение. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся и на личную жизнь времени почти не останется.


Стрелец

Сегодня на работе Стрельцам придется мобилизоваться, чтобы доказать свой профессионализм. Но домашние заботы могут отвлекать вас от служебных обязанностей. Договоритесь с близкими, чтобы они освободили вас от хозяйственных хлопот.


Козерог

Не исключено, что деловые люди сегодня получат широкие возможности для раскрутки своего дела, укрепления связей с перспективными деловыми партнерами и подписания финансовых документов. Рекомендуется заняться здоровьем, вести правильный образ жизни. Тот, кто всегда в форме, легко справляется с жизненными неурядицами.


Водолей

В этот день у Водолеев может возникнуть желание реорганизовать свой быт. Удачное время для решения хозяйственных вопросов, ремонта и обустройства жилья. Сила воли, терпение и выдержка помогут уладить многие личные проблемы.


Рыбы

На работе могут произойти кардинальные изменения. Не исключен переход на новое место со свободным графиком и более высокой оплатой. Финансовая стабильность может зависеть от результатов коллективного труда. Включайтесь в общую работу, даже если предпочли бы выполнять задание в одиночку.


Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 21 – 27 февраля 2022 года. Финальная неделя февраля станет очень интересной и спонтанной для многих знаков Зодиака, а кому-то удастся ощутимо улучшить свою жизнь и выйти на новый уровень, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!



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Источник: https://mixnews.lv/
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