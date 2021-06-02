Гороскоп на среду, 2 июня, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Благоприятный день для обращения к начальству. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Телец

Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать.

Близнецы

Ваша энергия положительно отразится на результатах работы и позволит добиться успехов во многих начинаниях. Звёзды благосклонны к женщинам-Близнецам, однако им следует остерегаться обмана в личных делах.

Рак

День преобразования и трансформации космической энергии. Работа или деловые встречи потребуют значительных усилий. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера.

Лев

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Планеты могут обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы

Дева

Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах.

Весы

Сегодня необходимо разумно распределить силы, чтобы довести начатое дело до конца. Благоприятный день для создания новых проектов, для поиска новых источников заработка. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни.

Скорпион

Неблагоприятное время для любой деятельности. Все, за что бы ни взялись сегодня мужчины-Скорпионы, будет безуспешным. Постарайтесь стоически относиться к насмешкам судьбы – сегодня вам придется довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Х

Стрелец

Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять попадать под чье-либо влияние.

Козерог

Этот день окажется благоприятным для завершения дел. Удастся упрочить свое материальное положение или создать некую базу для будущих успехов. Мужчинам-Козерогам вскоре предстоит знакомство или встреча, которая станет причиной сожалений и разочарования.

Водолей

Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка или вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет.

Рыбы

Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно.

Напомним, расположение звезд сегодня для Овнов неблагоприятно. Велика опасность болезни или травмы, так что будьте внимательны и осторожны. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты.

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