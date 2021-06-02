Гороскоп на среду, 2 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Благоприятный день для обращения к начальству. Смело пускайтесь
в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся
безрезультатными. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в
поведении.
Телец
Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент
для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти
компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать.
Близнецы
Ваша энергия положительно отразится на результатах работы и
позволит добиться успехов во многих начинаниях. Звёзды благосклонны к
женщинам-Близнецам, однако им следует остерегаться обмана в личных делах.
Рак
День преобразования и трансформации космической энергии. Работа
или деловые встречи потребуют значительных усилий. Звезды советуют набраться
терпения, так как возможны проблемы материального характера.
Лев
День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой
физической работы. Планеты могут обусловить некоторые финансовые потери.
Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы
Дева
Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое
может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая
дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах.
Весы
Сегодня необходимо разумно распределить силы, чтобы довести
начатое дело до конца. Благоприятный день для создания новых проектов, для
поиска новых источников заработка. В этот день появляется замечательный шанс
исправить некоторые ошибки в личной жизни.
Скорпион
Неблагоприятное время для любой деятельности. Все, за что бы ни
взялись сегодня мужчины-Скорпионы, будет безуспешным. Постарайтесь стоически
относиться к насмешкам судьбы – сегодня вам придется довольствоваться тем, что
преподносит жизнь. Х
Стрелец
Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или
требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют
активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять попадать
под чье-либо влияние.
Козерог
Этот день окажется благоприятным для завершения дел. Удастся
упрочить свое материальное положение или создать некую базу для будущих
успехов. Мужчинам-Козерогам вскоре предстоит знакомство или встреча, которая
станет причиной сожалений и разочарования.
Водолей
Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере
профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно.
Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка или
вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш
бюджет.
Рыбы
Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях.
Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий
творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам
благосклонно.
Напомним, расположение звезд сегодня для Овнов неблагоприятно. Велика опасность болезни или травмы, так что будьте внимательны и осторожны. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты.
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