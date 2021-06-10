Гороскоп на четверг, 10 июня, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Для многих Овнов-мужчин будут удачны деловые командировки, завершение дел. Возрастет личное обаяние, что расположит партнеров и даже людей, которые относились к Овну неприязненно. Не исключен неожиданный поворот в личной жизни.

Телец

Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному срыву. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас работать сверхурочно, результат будет зависеть только от вашего профессионализма.

Близнецы

Вероятны домашние хлопоты, придется разбираться с накопившимися делами. Возможны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервной системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей окажется не совсем правильным шагом.

Рак

День восстановления утраченных связей. Вероятно, что люди, которые были вам дороги и близки в прошлом, вновь появятся на вашем пути. Может быть, вам удастся исправить ошибки и недоразумения, связанные с прошлым.

Лев

День благоприятный для новых начинаний. От вас требуется решительность и своевременность действий. Если вы будете слишком долго колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть втянутыми в интригу, которая начинается в верхах.

Дева

Пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Избегайте всего, что ставило бы перед вами проблемы. Вторую половину дня посвятите общению с детьми.

Весы

Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией.

Скорпион

Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны чувство усталости, легкое недомогание. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше положение ухудшится.

Стрелец

День отмечен духовным преображением. Обострится способность к синтезированному восприятию проблем. Возможно, вы сможете безошибочно предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей.

Козерог

Напряженный день, требующий максимальной организованности и тщательного анализа ситуации. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками.

Водолей

Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами, отравлениями. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением. Избегайте гаданий, увлечения оккультными науками.

Напомним, вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве.



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