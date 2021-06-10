Гороскоп на четверг, 10 июня, для каждого знака Зодиака

BTC/USD
36549.31
ETH/USD
2471.06
LTC/USD
165.14
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Для многих Овнов-мужчин будут удачны деловые командировки,
завершение дел. Возрастет личное обаяние, что расположит партнеров и даже
людей, которые относились к Овну неприязненно. Не исключен неожиданный поворот
в личной жизни.
Телец
Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам
может привести к нервному срыву. Вероятно, неожиданные действия партнеров
заставят вас работать сверхурочно, результат будет зависеть только от вашего
профессионализма.
Близнецы
Вероятны домашние хлопоты, придется разбираться с накопившимися
делами. Возможны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервной
системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей
окажется не совсем правильным шагом.
Рак
День восстановления утраченных связей. Вероятно, что люди,
которые были вам дороги и близки в прошлом, вновь появятся на вашем пути. Может
быть, вам удастся исправить ошибки и недоразумения, связанные с прошлым.
Лев
День благоприятный для новых начинаний. От вас требуется
решительность и своевременность действий. Если вы будете слишком долго
колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть
втянутыми в интригу, которая начинается в верхах.
Дева
Пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией
серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег.
Избегайте всего, что ставило бы перед вами проблемы. Вторую половину дня
посвятите общению с детьми.
Весы
Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная
покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам
предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией.
Скорпион
Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого
дела. Вероятны чувство усталости, легкое недомогание. Велика возможность
случайной неудачи, в результате которой ваше положение ухудшится.
Стрелец
День отмечен духовным преображением. Обострится способность к
синтезированному восприятию проблем. Возможно, вы сможете безошибочно
предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение
проблемы, касающейся одного из ваших друзей.
Козерог
Напряженный день, требующий максимальной организованности и
тщательного анализа ситуации. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими
родственниками.
Водолей
Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами, отравлениями. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением. Избегайте гаданий, увлечения оккультными науками.
Напомним, вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости