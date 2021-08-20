Гороскоп на пятницу, 20 августа, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Постарайтесь занять выжидательную позицию. В этот день вы не
будете склонны считаться с другими. У вас может возникнуть сомнение в
правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со
здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий
воздух – отличная профилактика многих болезней.
Телец
Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают
творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день будет окрашен в
оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить
ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же,
наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям.
Близнецы
Звезды сегодня настроены к вам благосклонно. Хороший день для
коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и
научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою
личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс – это, пожалуй,
единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к дорогому
человеку.
Рак
День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых
переговоров. А если у вас к тому же характер альтруиста и миротворца, вы можете
примирить двух давних врагов. Не исключено, что вам придется отстаивать свои
взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать
под чье-то влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.
Лев
День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом,
длительных прогулок, путешествий. Во второй половине дня вас ожидает некоторый
упадок сил. А вот обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок
сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу.
Дева
Вероятно, мужчинам-Девам предстоит встреча или событие, которое
заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Женщинам-Девам
рекомендуется разорвать все ненужные связи и повременить с новыми знакомствами
– вероятны разочарования, слезы, обиды. Во второй половине дня не исключены радостные
новости, связанные с близкими вам людьми.
Весы
День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных
семейных отношений. Существует вероятность улучшения финансового положения в
результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня не исключены
мелкие стычки с внешним окружением, например с соседями. Проявите терпение и
выдержку. Сконцентрируйте свое внимание на детях – они так нуждаются в вашей
поддержке. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Проведите день на
открытом воздухе, в лесу или парке.
Скорпион
Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых
источников заработка, самоуглубление. Возможны некоторые положительные перемены
в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги
поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников.
После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.
Вероятна агрессия со стороны постороннего человека.
Стрелец
Выгода возможна только от начатых дел – любые начинания обречены
на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не
исключено, что сегодня в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам
потребуется материальная помощь друзей или родственников. Сон может оказаться
вещим и исполнится через четыре дня.
Козерог
Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не
пасуйте перед вероятными трудностями – в любви, в творчестве, в работе вас ждет
успех. Однако определите границы своих возможностей, не ставьте перед собой
глобальных задач, не принимайте желаемое за действительное, иначе удача
обернется поражением. Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни, как
положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих
близких – оно не беспредельно.
Водолей
Благоприятный день, сулящий поддержку Высших сил, покровителей,
партнеров. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных
проектов. Планеты предлагают особо долго не раздумывать и соглашаться на
выгодные деловые из них. Все они обещают вам значительную прибыль, особенно те
предложения, которые имеют отношение к строительству или творчеству.
Рыбы
День откровений, очищения
мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для
самореализации необходимо уединение. Личные отношения порадуют вас искренностью
и теплом. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья.
Напомним, серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такую возможность.
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