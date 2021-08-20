Гороскоп на пятницу, 20 августа, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Постарайтесь занять выжидательную позицию. В этот день вы не будете склонны считаться с другими. У вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух – отличная профилактика многих болезней.

Телец

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же, наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям.

Близнецы

Звезды сегодня настроены к вам благосклонно. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к дорогому человеку.

Рак

День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых переговоров. А если у вас к тому же характер альтруиста и миротворца, вы можете примирить двух давних врагов. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

Лев

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил. А вот обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу.

Дева

Вероятно, мужчинам-Девам предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Женщинам-Девам рекомендуется разорвать все ненужные связи и повременить с новыми знакомствами – вероятны разочарования, слезы, обиды. Во второй половине дня не исключены радостные новости, связанные с близкими вам людьми.

Весы

День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня не исключены мелкие стычки с внешним окружением, например с соседями. Проявите терпение и выдержку. Сконцентрируйте свое внимание на детях – они так нуждаются в вашей поддержке. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке.

Скорпион

Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, самоуглубление. Возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве. Вероятна агрессия со стороны постороннего человека.

Стрелец

Выгода возможна только от начатых дел – любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что сегодня в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня.

Козерог

Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в любви, в творчестве, в работе вас ждет успех. Однако определите границы своих возможностей, не ставьте перед собой глобальных задач, не принимайте желаемое за действительное, иначе удача обернется поражением. Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких – оно не беспредельно.

Водолей

Благоприятный день, сулящий поддержку Высших сил, покровителей, партнеров. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Планеты предлагают особо долго не раздумывать и соглашаться на выгодные деловые из них. Все они обещают вам значительную прибыль, особенно те предложения, которые имеют отношение к строительству или творчеству.

Рыбы

День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Личные отношения порадуют вас искренностью и теплом. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья.

Напомним, серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такую возможность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!