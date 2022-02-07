Гороскоп на понедельник, 7 февраля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Соединение планет может неоднозначно влиять на Овнов. С одной стороны, оно дает неуравновешенность, напряженность в отношениях, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. С другой стороны, этот период считается благоприятным для торжественных семейных мероприятий, вступления в брак, помолвок. При этом же аспекте благоприятны действия, направленные на развод, раздел имущества, обращение в суд.





Телец

На первый план могут выйти интересы семьи, родителей или собственного дома. Вероятны выгодные предложения о покупке недвижимости, получение кредита. Некоторым придется оставить работу и заняться домашним хозяйством, ремонтом, строительством.





Близнецы

Сегодня Близнецов более всего будет интересовать прямая выгода. Многие проявят способность к самоотверженному труду. И результат не замедлит сказаться. Начальство отметит и поощрит ваши старания. Вы можете ждать хороших финансовых поступлений во второй половине дня.





Рак

Первая половина дня обещает счастливую любовь, понимание детей, признание окружающих. Этот период благоприятен для реализации творческого потенциала и удовлетворения эстетических потребностей. Сегодня вам будет трудно ответить себе на вопрос, куда ушли деньги. Весьма неплохо было бы отдохнуть эмоциональным Ракам, так как в плане их карьеры и финансовой выгоды серьезных позитивных результатов пока ожидать не стоит.









Лев

Странный, таинственный и загадочный период. День символизирует духовные поиски: во что верить, кому верить? Плохо, если вы поверите ханжам и будете изнурять себя и ближних жесткой аскезой, проповедуемой сектантами. Плохо, если вы будете верить в конец света и трусливо поджидать его.





Дева

Сегодня вы будете гостеприимными хозяевами, ваш дом станет любимым местом собрания друзей и знакомых, благодаря этому расширятся связи. Самое время решать квартирный вопрос, обустроить жилище.





Весы

Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на решение проблем в отношениях с коллегами или близкими людьми. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Вероятны эмоциональные срывы и нервные перегрузки, что грозит Весам обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Мужчины-Весы могут стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.





Скорпион

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.





Стрелец

День окажется благоприятным для общения, любви и миротворчества. Романтическое настроение и ожидание перемен помогут решить важные вопросы с деловыми партнерами. Несмотря на неприятности предыдущих дней, чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом обещает быть успешным.





Козерог

Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Женщины-Козероги будут в центре всеобщего внимания и с невероятной легкостью смогут получить то, что раньше казалось недоступным.





Водолей

Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют свойственную вам нежность и тонкость чувств. Некоторая инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.





Рыбы

Во второй половине дня тщеславие или нечуткость может стать причиной ссоры с близким человеком или агрессии со стороны посторонних. Следует внимательно отнестись к своему психическому здоровью. Не стоит перенапрягаться, искать приключений.





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