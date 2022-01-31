Гороскоп на понедельник, 31 января, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Не поддавайтесь на провокации.





Телец

Звезды покровительствуют изобретателям, ученым, религиозным деятелям, но немногие встретят понимание и поддержку со стороны близких. Не нужно ожидать одобрения со стороны. Поступайте так, как считаете нужным.









Близнецы

День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Лучше не уезжать далеко от дома, а путешествовать по родному краю — впечатлений будет не меньше. А в часы уединения вам будет полезна научная и творческая деятельность.





Рак

Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте. Сбавьте обороты, иначе можно запутаться во взаимоотношениях, залезть в долги или заболеть.





Лев

На работе сегодня вероятны конфликты с начальством или мелкие стычки с сослуживцами. Все свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе они будут перечеркнуты. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными, однако новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют глаза на иные возможности. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе.





Дева

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров – новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Накопившиеся проблемы или невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам.





Весы

Диссонанс планет не подходит для встреч с любимым человеком и друзьями и тем более для проведения времени в одной компании. Вы узнаете, как действительно относятся к вам товарищи, и некоторых это, увы, не обрадует. Отложите переход на другую работу или занятие новой должности — ваши усилия пропадут даром и не дадут желаемого результата.





Скорпион

Ваш тернистый путь не будет усыпан розами, но к трудностям вам не привыкать. Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности и практичному уму. Во второй половине дня вам предстоит усердно потрудиться.





Стрелец

Финансовое положение большинства Стрельцов особой стабильностью не отличается. Объем трат будет значительно больше денежных поступлений, вероятны потери денег, кражи. Будьте бдительны в расчетах и в валютных операциях.





Козерог

Огромную роль в достижении ваших целей должны играть связь, активное передвижение, беспрепятственное общение. Автомобиль и мобильный телефон — ваши самые главные средства успеха.





Водолей

Это прекрасное время для тех, кто всегда готов действию и творчеству. Положение планет не склоняет следовать за толпой. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не шоу-бизнес.





Рыбы

День не благоприятствует контактам с вышестоящими органами или руководством. И хотя начальство вряд ли окажется к вам благосклонно, результаты ваших трудов будут оценены по достоинству. Вы должны обладать особенным хладнокровием и способностью активно действовать в негативных условиях.





Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака.

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