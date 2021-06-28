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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на понедельник, 28 июня, для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на понедельник, 28 июня, для каждого знака Зодиака

Если вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у вас появится желание работать

сегодня, 06:35
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на понедельник, 28 июня, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном семейном островке вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и служебные дела. 

Телец

Если вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у вас появится желание работать. Вы сможете почувствовать новый вкус к обычным повседневным делам. Многие Тельцы удивят окружающих острым умом и находчивостью. Возможны положительные изменения на службе. 

Близнецы

Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только Близнецам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию.

Рак

Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей.

Лев

Вероятно, события сегодня будут развиваться не совсем так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Возможно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. 

Дева

Не нужно обращаться к звездам, чтобы с уверенностью заявить, что большинство мужчин-Дев сегодня получат подарки и знаки внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Гороскоп на сегодня предупреждает, что вечер может быть омрачен ссорой со спутницей: кипящая внутренняя энергия может перелиться через край из-за малейшего критического замечания.

Весы

В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров, заключения брака. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. 

Скорпион

Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения – выигрыша, находки или подарка. 

Стрелец

Во всех отношениях удачный день, правда, любое дело потребует дополнительных усилий или помощи со стороны партнеров или покровителей. Вероятно, сегодня вы окажетесь всем нужны, и на работе вас просто завалят делами. Радует только то, что ваши старания будут замечены, оценены и вознаграждены.

Козерог

Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью, и, если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на вашем пути.

Водолей

Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для ваших отношений с окружающими вас людьми, но и для вас самих. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Постарайтесь не идти на поводу у своих слабостей. 

Рыбы

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите новаторство и жажду перемен.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 28 июня — 4 июля 2021 года.


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Источник: https://mixnews.lv/
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