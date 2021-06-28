Гороскоп на понедельник, 28 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на
втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном
семейном островке вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и
служебные дела.
Телец
Если вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у вас появится желание
работать. Вы сможете почувствовать новый вкус к обычным повседневным делам.
Многие Тельцы удивят окружающих острым умом и находчивостью. Возможны
положительные изменения на службе.
Близнецы
Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении,
неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех
будет сопутствовать только Близнецам-реалистам, твердо стоящим на ногах и
умеющим объективно оценивать ситуацию.
Рак
Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не
обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда
деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради
призрачных целей.
Лев
Вероятно, события сегодня будут развиваться не совсем так, как хотелось бы.
В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с
финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести
убытки. Возможно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно
скажется на вашем авторитете.
Дева
Не нужно обращаться к звездам, чтобы с уверенностью заявить, что
большинство мужчин-Дев сегодня получат подарки и знаки внимания со стороны
представительниц прекрасного пола. Гороскоп на сегодня предупреждает, что вечер
может быть омрачен ссорой со спутницей: кипящая внутренняя энергия может
перелиться через край из-за малейшего критического замечания.
Весы
В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего, сегодня
намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата.
День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров,
заключения брака. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных
успехов и неудач.
Скорпион
Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и
сослуживцев. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих
проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого
повышения финансового положения – выигрыша, находки или подарка.
Стрелец
Во всех отношениях удачный день, правда, любое дело потребует
дополнительных усилий или помощи со стороны партнеров или покровителей.
Вероятно, сегодня вы окажетесь всем нужны, и на работе вас просто завалят
делами. Радует только то, что ваши старания будут замечены, оценены и
вознаграждены.
Козерог
Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью,
и, если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные
инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего
вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на вашем пути.
Водолей
Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для
ваших отношений с окружающими вас людьми, но и для вас самих. Необходимы
ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям.
Постарайтесь не идти на поводу у своих слабостей.
Рыбы
Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите новаторство и жажду перемен.
Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 28 июня — 4 июля 2021 года.
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