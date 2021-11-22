Гороскоп на понедельник, 22 ноября, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Тенденции этого дня придадут вам психологическую настроенность на достижение цели одним рывком, волевым импульсом. Можно смело пускаться в вояжи и турне, лучше всего за рубеж. Однако как в родном городе, так и вдали от него следует проявлять разумную осторожность и не совершать поздних прогулок по безлюдным улицам и паркам.





Телец

Вероятно, вы сумеете получить все, чего вам не хватает. Возможны лестные предложения, и одно из них стоит принять, но верить на слово никому не следует. Постарайтесь не испортить дела непродуманными, поспешными действиями.





Близнецы

Деловая и финансовая стороны жизни могут доставить вам полное удовлетворение. На общественном поприще — успех и популярность. В кругу друзей и коллег ваше имя будет вызывать заслуженное уважение. Хотя вам и не свойственно сорить деньгами и вы лучше многих знаете, как ими распоряжаться, сейчас, в период финансовых поступлений, было бы разумно часть из них отложить на будущее и не пускать в оборот.





Рак

Благодаря вашей целеустремленности, помноженной на трудолюбие, честолюбивые замыслы обретут под собой твердую почву. Ваши финансы на этот раз в полном порядке, настало время заняться благотворительностью. Как это ни парадоксально, выгода будет сопутствовать вам на путях милосердия и альтруизма. Торопитесь упрочить свое положение в первой половине дня.





Лев

День символизирует прибыль, доходы. Для вас наступило время смелых и решительных действий. Вы накопили большой потенциал, возможен профессиональный рост. В семьях Львов вероятно пополнение. Есть смысл интенсивно потрудиться.





Дева

В профессиональном отношении вы можете серьезно продвинуться вперед. Ваши компетентность, эрудиция в смежных с профессией областях наилучшим образом раскроются на работе. Сегодня оптимальный стиль поведения — компромисс, разумные уступки очень помогут делу.





Весы

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако вы сможете добиться полного успеха только при условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров и не стремиться к беспрекословному лидерству – избыток вашей внутренней энергии может оказаться разрушительным для дела. Распределите приоритеты, определите отношения и смело идите к заданной цели – вас ждет удача.





Скорпион

Этот день не внесет больших изменений в жизнь Скорпионов, которым придется питаться плодами прошлого: все, что посеяли (плохое или хорошее), они пожнут теперь. Этот день можно посвятить учебе, интеллектуальному или ручному труду.





Стрелец

Есть все предпосылки для успеха. Удачно пройдет и заграничная поездка, если она запланирована. В дальнейшем ваша помощь друзьям принесет богатые плоды. Вы получите больше того, что посеяли. Немедленно начинайте действовать, иначе можете упустить уникальную благоприятную возможность.





Козерог

Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Полагайтесь только на себя – совет или помощь друзей приведут к ошибкам либо осложнят ситуацию до крайности. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Не позволяйте великодушию обернуться расточительством, а отваге – безрассудством.





Водолей

Сегодня многие Водолеи почувствуют, что лучше в данный момент отпустить вожжи и положиться на судьбу, что по жизненному пути их ведут высшие силы, и главное — не мешать им. Прислушивайтесь сейчас к подсказкам внутреннего голоса, своей интуиции: ей можно доверять даже больше, чем разуму.





Рыбы

Все, что сделаете, за что приметесь в этот день, может завершиться успешно. Благоприятные космические влияния упрочат ваши отношения с людьми, помогут завоевать новые тесные контакты, которые будут благоприятны во всех отношениях. Проявите мудрость и скромность, не демонстрируйте собственные успехи. Это оградит вас от новой волны зависти и недоброжелательства.





Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака.





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