Гороскоп на понедельник, 15 ноября, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

День благоприятен для обращений к начальству, в правительственные учреждения, общественные и правовые организации. Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Ваша напористость и деловая активность поможет преодолеть препятствия и приведет к высоким результатам. Ни в коем случае не отступайте назад и не идите на компромисс. Хороший день для путешествий и прогулок.





Телец

Поспешность или недипломатичность при обращении в правительственные учреждения, общественные организации или к начальству может отрицательно сказаться на продвижении к цели. Будьте внимательны в коммерческих операциях, при работе с документами и ценными бумагами.





Близнецы

Первая половина дня окажется благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Однако следует соблюдать осмотрительность и не допускать расточительства – вероятен обман. Во второй половине дня возможны неприятности, которые отнимут у вас много сил или основательно испортят настроение.





Рак

Сегодня полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или активный отдых среди единомышленников. Женщины-Раки смогут блеснуть в обществе, продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Мужчинам-Ракам звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Не злоупотребляйте спиртными напитками.





Лев

День благоприятен для начала любого важного дела, использования и переработки информации. Рационально используя свои силу и энергию, вы сможете изменить к лучшему свой авторитет или улучшить финансовое положение.





Дева

Большинство ваших как личных, так и общественных дел будет связано с финансами, с куплей-продажей движимого и недвижимого имущества. Этот день благоприятный для приобретений, покупок, коммерческих операций.





Весы

Благоприятный день для коммерческих операций, деловой активности, творческих исканий, любви и семейных отношений. Приготовьтесь к серьезным переменам в жизни. Не упустите свой шанс – попробуйте осуществить давние желания.





Скорпион

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Новые дела будут успешными, однако нерешительность или вмешательство постороннего могут негативно сказаться на результате. Вероятны романтическая встреча с давней симпатией или интимные отношения с близким человеком, которые надолго останутся в памяти.





Напомним, Несмотря на то, что год подходит к концу, у некоторых знаков Зодиака еще все впереди. Счастливчиками могут стать представители знаков Телец, Козерог, Рыбы. Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые смогут обрести личное счастье до конца 2021 года, а в следующем году перейдут на новый этап в отношениях со своим избранником, пишет express. Люди, родившиеся в конце весны, под знаком Тельца, могут совершенно неожиданно обрести свою любовь в канун Нового года. Это может быть обычное знакомство в парке или новые люди в окружении. Главное, не упустить свой шанс, иначе можно остаться на Новый год в одиночестве.

Стрелец

Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых вы сможете найти выход из затруднительной ситуации. Будьте осторожны в играх с крупными домашними животными.





Козерог

Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Не исключены столкновения с противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, даже рискованные.





Водолей

Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого никак не доходили руки. Это принесет должные плоды. Учтите, что сейчас залог успеха – ваше близкое и дальнее окружение.





Рыбы

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления любой ценой выделиться или поставить свое мнение выше мнения других – вероятна ошибка, которая может повлечь за собой финансовые потери или падение авторитета.





Напомним, несмотря на то, что год подходит к концу, у некоторых знаков Зодиака еще все впереди. Счастливчиками могут стать представители знаков Телец, Козерог, Рыбы. Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые смогут обрести личное счастье до конца 2021 года, а в следующем году перейдут на новый этап в отношениях со своим избранником, пишет express. Люди, родившиеся в конце весны, под знаком Тельца, могут совершенно неожиданно обрести свою любовь в канун Нового года. Это может быть обычное знакомство в парке или новые люди в окружении. Главное, не упустить свой шанс, иначе можно остаться на Новый год в одиночестве.



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