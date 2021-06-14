Гороскоп на понедельник, 14 июня, для каждого знака Зодиака

BTC/USD
39302.08
ETH/USD
2491.98
LTC/USD
169.09
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
33.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
У Овнов сегодня семейные интересы будут на первом месте. Вторая половина
дня удачна для контактов с представителями властных структур и начальством,
решения вопросов деловой и личной недвижимости.
Телец
Первая половина дня удачна для решения вопросов семьи и профессиональной
деятельности, контактов с руководством и властью. Вторая половина грозит
конфликтами и ухудшением здоровья.
Близнецы
Неоднозначный день, нестабильность в сфере творчества и любви, работы и
доходов. Но хорошее время в личных делах, а после обеда удача в организационных
и финансовых вопросах.
Рак
Гороскоп Рака на сегодня предупреждает о нестабильности на пути достижения
цели и с доведением начатых дел до конца. Однако этот день может порадовать
доходами, удачными контактами с деловыми партнерами и юристами.
Лев
Успешный день для Львов! Отношения в коллективе и с деловыми партнерами
обещают сложиться весьма удачно. Наибольший профессиональный успех ожидает тех,
кто занят посредничеством, юриспруденцией в транспортной и бизнес-сфере.
Дева
Для Дев гороскоп на сегодня прогнозирует рост доходов! Их уровень будет
зависеть от вашей активности и деловой смекалки. Возможно появление финансовых
перспектив! Удачно делать покупки, в том числе через почту и интернет.
Весы
Нестабильная ситуация с наличными и безналичными средствами. Проявляйте
силу воли и контроль над желаниями, это не лучшее время, чтобы брать взаймы.
Уделите особое внимание финансовым документам.
Скорпион
Гороскоп на сегодня рекомендует вам уделить внимание сфере образования,
рекламной и туристической деятельности. Вторая половина дня удачна для принятия
решений, контактов с деловыми партнерами и коллегами.
Стрелец
Отмечается неустойчивая ситуация в общественной и семейной жизни.
Проявляйте объективность в отношениях с близкими людьми и деловыми партнерами,
контролируйте расходы.
Козерог
Сегодня конфликтный день для Козерогов. Это неудачное время для достижения
целей, контактов с руководством и деловыми партнерами, решения организационных
и семейно-бытовых вопросов.
Водолей
День требует концентрации внимания на рабочем процессе и своевременности
выполнения намеченных дел. Достичь компромисса с партнерами и членами семьи
легче после обеда.
Рыбы
День подведения итогов. Остерегайтесь иллюзий и обмана, сохраняйте душевный
покой. Сегодня лучше исключить контакты с властными, управленческими
структурами и начальством.
Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 14 — 20 июня 2021.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости