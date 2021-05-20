Гороскоп на четверг, 20 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту.

Телец

День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше обаяние, шарм. Любовные отношения принесут радость и уверенность в собственных силах.

Близнецы

Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью испортить сложившиеся отношения.

Рак

У вас завидная уверенность в собственных силах – вы успеете многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

Лев

День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Рационально распределяя энергию, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус.

Дева

Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым будет сложно.

Весы

Усиливаются дар предвидения и интуиция. В выражении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость – это позволит вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон накануне – вещий.

Скорпион

Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе.

Стрелец

В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход.

Козерог

Избыток внутренней энергии может сбить вас с выбранного пути, а желание добиться признания и доказать, что вы лучше, чем кажется, может привести к нервному срыву или ссоре с близким человеком.

Водолей

Жизненный потенциал Водолеев сегодня будет на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи.

Рыбы

Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, веселья. Нельзя проявлять тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость.

Напомним, г ороскоп на грядущее лето обещает некоторым знакам Зодиака много успеха. Читайте и узнайте, кто из этих счастливчиков.

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