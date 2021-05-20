Гороскоп на четверг, 20 мая, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
День благоприятен для путешествий, физических нагрузок,
операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено,
что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту.
Телец
День обещает быть насыщенным интересными событиями или
неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше обаяние, шарм. Любовные
отношения принесут радость и уверенность в собственных силах.
Близнецы
Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако
неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или
полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные
обиды могут полностью испортить сложившиеся отношения.
Рак
У вас завидная уверенность в собственных силах – вы успеете
многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления
имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к
осуществлению своих планов на ближайшую неделю.
Лев
День благоприятный для начала любого важного дела,
использования информации. Рационально распределяя энергию, вы сможете изменить
к лучшему свой социальный статус.
Дева
Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы
на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас
может захватить очень сильное чувство, бороться с которым будет сложно.
Весы
Усиливаются дар предвидения и интуиция. В выражении чувств
следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость – это позволит вам
лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон накануне – вещий.
Скорпион
Активный, творческий день, проходит под знаком любви,
прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды
благоприятствуют творческой работе.
Стрелец
В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к
новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых
дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже
самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход.
Козерог
Избыток внутренней энергии может сбить вас с выбранного
пути, а желание добиться признания и доказать, что вы лучше, чем кажется, может
привести к нервному срыву или ссоре с близким человеком.
Водолей
Жизненный потенциал Водолеев сегодня будет на высоком
уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция.
Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи.
Рыбы
Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия.
Благоприятный день для воплощения замыслов, веселья. Нельзя проявлять
тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость.
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