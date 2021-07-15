logo
Русский Українська

BTC/USD

32574.80

ETH/USD

1969.31

LTC/USD

129.18

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на четверг, 15 июля, для каждого знака Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на четверг, 15 июля, для каждого знака Зодиака

День благоприятный для тех, кто собирается в путешествие

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на четверг, 15 июля, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Возможны возникновение простудных и обострение хронических заболеваний. Позаботьтесь о диете, отдайте предпочтение натуральным, свежим продуктам и сокам. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из себя.

Телец

Вы будете нуждаться в материальной помощи друзей. Не бойтесь брать в долг и не волнуйтесь – это временные трудности. Главное сегодня – сохранить душевное равновесие и оградить внутренний мир от возможных неприятных неожиданностей и искушений. Ближайшее время обещает финансовые поступления, равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет.

Близнецы

Будьте к себе критичнее, разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках. Используйте любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Не ведите слишком активный образ жизни, это может плохо сказаться на самочувствии.

Рак

День благоприятный для тех, кто собирается в путешествие. Этот день будет отмечен оптимизмом и ощущением счастья. Рекомендуется выйти за обычные рамки поведения, но не изменять своим принципам и установкам. Не сомневайтесь в искренности окружающих вас людей.

Лев

Интеллектуальная жизнь Львов будет живой и конкретной, основанной на наблюдениях. Вы будете иметь склонность к мечтательности, философским раздумьям, будете способны лечить души близких вам людей. Полное развитие способностей будет зависеть от понимания и уважения окружающих.

Дева

Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить хладнокровие. Продумайте план выхода из затруднительной ситуации. К концу дня возможно нервное перенапряжение.

Весы

Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Свежие впечатления нужны вам сейчас как никогда ранее. Если вы снимете маску недоступности, то общение с окружающими вас людьми принесет вам массу положительных эмоций. 

Скорпион

Этот день отмечен событиями, которые приведут к переоценке ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Возможно, что у вас откроется дар пророчества. 

Стрелец

Ваше поведение может быть непредсказуемым. Не воспринимайте слишком эмоционально успехи в карьере и делах, будьте настороже. Держите себя в руках и не опускайтесь до зависти и злобы.

Козерог

Возможно, что профессиональные проблемы и отношения с членами семьи изменят ваши взаимоотношения. Вам будет трудно простить ошибки и тем более предательство. 

Водолей

Благоприятны отдых, расслабление, водные процедуры, сеансы релаксации, целительство. Будьте осторожны – возможны травмы, ожоги, отравления. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем меню было больше витаминов и минеральных солей. Помните, что соки нужно пить свежеприготовленными.

Рыбы

День будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. В этой ситуации вы сможете спокойно и непредвзято многое оценить и принять важные решения. Если у вас есть претензии к близким людям или коллегам, то желательно их хорошо обдумать, а затем спокойно обсудить. День обещает успех в индивидуальном творчестве.

 Напомним, гороскоп на июль 2021 года предсказывает нескольким знакам Зодиака невероятное финансовое везение и успех. Читайте дальше, чтобы узнать, кто же эти счастливчики второго месяца лета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ