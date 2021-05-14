Гороскоп на четверг, 14 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Напряженный день, связанный с получением неверной информации, обидами, недоразумениями. Сегодня снова велика вероятность семейной ссоры. Следует заниматься только неотложными житейскими делами; возможны ухудшение самочувствия, травматизм; вероятны крупные траты.

Телец

Благоприятный день для общения, новых знакомств, возобновления старых привязанностей. Ваше личное обаяние, мягкость и неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

Близнецы

Избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми. Не позволяйте резкости суждений и невнимательности в отношениях с близкими людьми. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким.

Рак

В первой половине дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во второй половине дня обратите внимание на ваше здоровье или здоровье близких: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи.

Лев

Вероятно, что сегодня вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. Ваша интуиция поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола.

Дева

Не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне – козни недоброжелателей могут свести результат к нулю.

Весы

Вероятны неприятные изменения в финансовом положении. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий и уверенно действовать.

Скорпион

Активный, творческий день. Помните, что тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, это удел семейных представителей данного знака.

Стрелец

Звезды обещают прибыль. Ваши решительность и порядочность в делах смогут расположить окружающих, заставят их пойти на сотрудничество. Обратите сегодня внимание на свое здоровье – вероятно, что давние болезни напомнят о себе.

Козерог

Благоприятный день для коллективного творчества, общения с друзьями, приема гостей. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе.

Водолей

Возможны душевная неуравновешенность, нервные перегрузки. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Избегайте споров, острых дискуссий. Следите за своими словами. Смелые и неординарные решения смогут прорвать круг накопившихся проблем.

Рыбы

Жизненный потенциал находится в верхней точке. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности для укрепления своего положения

Напомним, н екоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности.

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