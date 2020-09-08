Гороскоп на 8 сентября: кому нужно спланировать свои расходы

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Виолетта Комаровская
Совет на 8 сентября для всех знаков зодиака: не позволяйте лени овладеть вами.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: mixnews.lv
Овен
Стоит вам лишь задуматься о дополнительном заработке, как на вас буквально посыпятся предложения. Выберите то, что вам по душе.
Телец
Ждите сюрпризов в любовной сфере. О себе даст знать один ваш тайный поклонник.
Близнецы
Вам нужно понять, чего вы хотите сами. Ваше плохое настроение возникает как раз из-за этой неопределенности.
Рак
Вы сможете преодолеть любую проблему, если не будете делать этого в спешке. Сначала хорошо все обдумайте, выстройте план и лишь затем действуйте.
Лев
Вам нужно подробно спланировать все доходы и расходы на ближайшее время. Посчитав свои финансы, вы сможете избежать незапланированных трудностей с деньгами.
Дева
Придется сегодня хорошенько поработать, чтобы разобрать груз свалившихся на вас мелких проблем. Постарайтесь иногда идти на компромиссы и все решится в вашу пользу.
Весы
Вас ждут отличные новости во второй половине дня. Некоторые станут для вас настоящим сюрпризом.
Скорпион
Сегодня вы будете достаточно импульсивны и напористы. Как ни странно, именно это понравится вашему руководству и вы получите выгодное предложение.
Стрелец
У вас сегодня будет отлично получатся все, что связано с интеллектуальным трудом. Память и концентрация будут работать как швейцарский механизм.
Козерог
День пройдет в легкой и непринужденной атмосфере. Найти общие темы для разговоров получится даже с теми, с кем раньше вы не общались.
Водолей
В течение дня звезды будут преподносить вам маленькие сюрпризы. Они будут незначительными, но приятными.
Рыбы
Хотите изменений в жизни - берите инициативу в свои руки. Желательно сделать это прямо сейчас.
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