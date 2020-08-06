kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11879.15

ETH/USD

397.32

LTC/USD

60.13

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 6 августа: кому не стоит бояться неприятностей
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 6 августа: кому не стоит бояться неприятностей

Гороскоп на сегодня: Девы увидят перед собой нереализованные возможности, а Скорпионам не стоит теряться в размышлениях

6 августа 2020, 07:19 comments541
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 6 августа: кому не стоит бояться неприятностей

Гороскоп. Иллюстрация: waves-ua.com

Совет на 6 августа для всех знаков зодиака: сегодня не стоит слепо доверять своим глазам. В некоторых случаях лучше все несколько раз перепроверить.


Овен

Сегодня постарайтесь начать день со свежей головой. Если что-то не получилось вчера, отложите это до завтра. Сегодня сконцентрируйтесь на выполнении новых задач. 


Телец

В какой-то момент вам может показаться, что время тянется бесконечно долго. Но не поддавайтесь лени. Вскоре вы сможете хорошо отдохнуть, а пока нужно хорошо поработать.


Близнецы

Сегодня вы собственными глазами увидите результат своих стараний и труда. То, во что вы вложились, даст свои плоды. 


Рак

Неприятности, которые случатся с вами сегодня, просто скорректируют ваш путь к успеху. Поэтому не стоит огорчаться. 


Лев

Даже под конец рабочей недели вы все еще полны сил и энергии. Используйте момент, и сделайте шаг навстречу мечте. 


Дева

Вы почувствуете в себе очень мощную внутреннюю мотивацию. Вместе с ней увидите новые возможности, которые давно лежат у вас под носом. 


Весы

Сегодня исполнится ваше желание и вы наконец-то сможете провести время в кругу семьи. Это даст вам силы и вдохновение для новых свершений. 


Скорпион

Постарайтесь сегодня не потеряться в своих размышлениях. Некоторые ситуации потребуют молниеносного решения. 


Стрелец

Ваша помощь и поддержка сегодня может понадобиться коллеге или близкому человеку. Попытайтесь быть как можно мягче и поделитесь своими теплом и мудростью.


Козерог 

Не нужно придумывать себе те проблемы, которых на самом деле не существует. Взгляните на ситуацию под другим углом. 


Водолей

Этот день станет для вас днем больших откровений. Сегодня вы сможете понять, что именно делаете не так и быстро все исправить.


Рыбы

Сегодня вы будете ждать возвращения каких-то денег, но ваши ожидания не оправдаются. Нужно подождать еще немного.


Также узнайте, какой прогноз сделали синоптики для Украины на четверг, 6 августа. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!