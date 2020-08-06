Гороскоп на 6 августа: кому не стоит бояться неприятностей

Гороскоп. Иллюстрация: waves-ua.com

Совет на 6 августа для всех знаков зодиака: сегодня не стоит слепо доверять своим глазам. В некоторых случаях лучше все несколько раз перепроверить.





Овен

Сегодня постарайтесь начать день со свежей головой. Если что-то не получилось вчера, отложите это до завтра. Сегодня сконцентрируйтесь на выполнении новых задач.





Телец

В какой-то момент вам может показаться, что время тянется бесконечно долго. Но не поддавайтесь лени. Вскоре вы сможете хорошо отдохнуть, а пока нужно хорошо поработать.





Близнецы

Сегодня вы собственными глазами увидите результат своих стараний и труда. То, во что вы вложились, даст свои плоды.





Рак

Неприятности, которые случатся с вами сегодня, просто скорректируют ваш путь к успеху. Поэтому не стоит огорчаться.





Лев

Даже под конец рабочей недели вы все еще полны сил и энергии. Используйте момент, и сделайте шаг навстречу мечте.





Дева

Вы почувствуете в себе очень мощную внутреннюю мотивацию. Вместе с ней увидите новые возможности, которые давно лежат у вас под носом.





Весы

Сегодня исполнится ваше желание и вы наконец-то сможете провести время в кругу семьи. Это даст вам силы и вдохновение для новых свершений.





Скорпион

Постарайтесь сегодня не потеряться в своих размышлениях. Некоторые ситуации потребуют молниеносного решения.





Стрелец

Ваша помощь и поддержка сегодня может понадобиться коллеге или близкому человеку. Попытайтесь быть как можно мягче и поделитесь своими теплом и мудростью.





Козерог

Не нужно придумывать себе те проблемы, которых на самом деле не существует. Взгляните на ситуацию под другим углом.





Водолей

Этот день станет для вас днем больших откровений. Сегодня вы сможете понять, что именно делаете не так и быстро все исправить.





Рыбы

Сегодня вы будете ждать возвращения каких-то денег, но ваши ожидания не оправдаются. Нужно подождать еще немного.





Также узнайте, какой прогноз сделали синоптики для Украины на четверг, 6 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!