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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 5 ноября: кому не стоит спорить с руководством
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Гороскоп на 5 ноября: кому не стоит спорить с руководством

Гороскоп на сегодня: Стрельцы могут порадовать близких людей подарками, а Водолеям следует найти время для отдыха

сегодня, 07:33
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 5 ноября для всех знаков зодиака: отличное время, чтобы привести в порядок все дела. 

Гороскоп на 5 ноября: кому не стоит спорить с руководством

Гороскоп для всех знаков зодиака


Овен

Справиться со сложной задачей обязательно помогут коллеги. Но при условии, что вы сами попросите их о помощи.


Телец

Ставьте перед собой реальные задачи. Прыгнуть выше головы вряд ли получится.


Близнецы

Вокруг вас сегодня будет достаточно много ложной информации. Попытайтесь среди этого потока отыскать истину.


Рак

Сейчас не лучшее время, чтобы заниматься бумажной работой. Высока вероятность допустить ошибку.


Лев

Не спешите рассказывать о своих личных победах людям, которые вряд ли за вас порадуются. Зависть вам сейчас ни к чему. 


Дева

Работы сегодня будет много. С самого утра составьте план действий и начните с первоочередных задач. 


Весы

Сегодня достаточно много времени придется посвятить решению личных вопросов. А все потому, что вы все время откладывали их на потом.


Скорпион

Любая ошибка сегодня будет стоить вам немало. Лучше не отступать от намеченного плана.


Стрелец

Не бойтесь тратить деньги, если тратите их на подарки близким людям. Вам все обязательно вернется.


Козерог

Не стоит сегодня спорить с коллегами, а тем более с руководством. Отстоять свою точку зрения вам буде крайне сложно.


Водолей

Сегодня вы почувствуете острую потребность в отдыхе и развлечениях. Не можете позволить их себе сейчас — запланируйте на выходные.


Рыбы

Сегодня вы остро можете ощутить нехватку денег. Хотите зарабатывать больше — не стоит сидеть на одном месте.


Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие знаки зодиака самые соблазнительные.


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