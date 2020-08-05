Гороскоп на 5 августа: кому достичь результата поможет флирт

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: spar.org.ua

Совет на 5 августа для всех знаков зодиака: если хотите получить честный ответ, не давите на своего собеседника.





Овен

Сегодня может произойти событие, которое заставит вас пересмотреть свои ценности. Возможно, люди, которым вы доверяли, совсем не стоили этого.





Телец

У вас появится повод собой гордиться. За последнее время вы, действительно, многого достигли. Но это только начало.





Близнецы

Определите, что именно в вашей жизни вас не устраивает. Сегодня вы сможете увидеть путь, как это можно исправить.





Рак

Легкий флирт поможет вам добиться желаемого результата. Ваше обаяние откроет перед вами любые двери.





Лев

Не относитесь легкомысленно к выбору, который вам сегодня предстоит сделать. Даже если он кажется вам незначительным. На самом деле он может сильно повлиять на ваше будущее.





Дева

Сегодня вы получите достаточно много интересных предложений. Но не беритесь за все сразу. Определите, что для вас в жизни сейчас главнее всего.





Весы

Вам предстоит серьезный разговор. Постарайтесь запомнить каждое слово собеседника. Эта информация вам пригодится в будущем.





Скорпион

Сегодняшний вечер стоит посвятить встрече с друзьями. Вы сможете отлично провести вечер.





Стрелец

Вам нужно будет сделать очень много мелкой работы. Но если справитесь со всем сегодня, то вторая половина рабочей недели пройдет налегке.





Козерог

Вас будут постоянно отвлекать от основной работы мелкими поручениями. Постарайтесь не реагировать эмоционально, иначе конфликта не избежать.





Водолей

Сегодня вы сможете завоевать доверие очень влиятельного человека. Это то, что нужно на пути к успеху на данный момент.





Рыбы

Вам предстоят непростые, но очень плодотворные переговоры. Вскоре они принесут свои финансовые плоды.





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