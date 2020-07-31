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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 31 июля: кому нельзя допускать даже малейшие ошибки
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Гороскоп на 31 июля: кому нельзя допускать даже малейшие ошибки

Гороскоп на сегодня: Тельцам необходимо побороть свой страх, а у Львов начинается новый виток в карьере

сегодня, 07:22
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 31 июля: кому нельзя допускать даже малейшие ошибки

Совет на 31 июля для всех знаков зодиака: мысли - материальны, поэтому думайте о хорошем. 


Овен

Этот день лучше полностью посвятить тому, чтобы привести в порядок все неоконченные дела. В вашей жизни скоро может начаться новый период и лучше шагнуть в него с чувством выполненного долга. 


Телец

Вам придется побороть свой страх. Как только вы сделаете шаг ему навстречу, вы поймете, что вам ничего не угрожает, скорее даже наоборот.


Близнецы

Вы будете чувствовать себя максимально уютно, где бы вы сегодня не оказались. Так что можете себе позволить немного авантюризма. 


Рак

Будьте максимально старательны. Все ваши недочеты и мелкие ошибки в будущем могут сыграть против в вас. 


Лев

В вашей карьере начинается новый виток. Он приведет вас к успеху, но работать придется очень много.


Дева

Вы обрели что-то давно утраченное и сегодня вы поймете настоящую ценность того, что вернулось к вам.


Весы

Нерешительность - не лучший выбор сегодня. Чтобы получить желаемое, придется собрать свою волю в кулак. 


Скорпион

Вы рискуете утонуть в бумажных делах на весь день. Время от времени делайте небольшие перерывы, чтобы перезагрузиться. 


Стрелец

Вам попытаются сегодня указывать, что делать. Постарайтесь как можно мягче объяснить свою позицию. Иначе конфликта не избежать. 


Козерог

С самого утра вам может испортить настроение какая-то мелочь. Но в ваших силах сделать все, чтобы этого не произошло. Постарайтесь относиться ко всему проще. 


Водолей

В отношениях с близкими людьми могут возникнуть разногласия. Возникнет ощущение, что вы просто друг друга не слышите. 


Рыбы

Постарайтесь не отвлекаться и сконцентрироваться на вашей основной задаче. Чем быстрее вы ее выполните, тем больше времени у вас останется для себя.

Также узнайте, какую погоду обещают синоптики в Украине в пятницу, 31 июля.


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