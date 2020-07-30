Гороскоп на 30 июля: кто может встретить вторую половинку

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Совет на 30 июля для всех знаков зодиака: воспринимайте перемены легче. Они - к лучшему.





Овен

Сегодня каких-либо сюрпризов ждать не стоит. Все будет идти строго по плану.





Телец

Вы окажетесь перед выбором: стоит ли давать человеку второй шанс или нет. Взвесьте все за и против. От вашего выбора зависит, прежде всего, ваше счастье.





Близнецы

Придется преодолеть ряд мелких испытаний. Они вам вовсе не навредят, но испортить настроение могут.





Рак

Постарайтесь избегать сегодня нервных перегрузок и стрессовых ситуаций. Они могут негативно отразиться на вашем здоровье.





Лев

Вашему спокойствию можно только позавидовать. Вас попытаются вывести из себя, но безрезультатно.





Дева

В вашей жизни наступил полнейший штиль. Наслаждайтесь. Шторм на горизонте пока не предвидится.





Весы

День для вас пройдет максимально удачно, если будете доверять разуму. Интуиция, напротив, может подвести.





Скорпион

Не стоит отвлекаться на обсуждение чужих успехов. Ваши - не за горами. Самое время что-то сделать для достижения своей мечты.





Стрелец

Удачный день для воплощение в жизнь ваших финансовых планов. Покупки сегодня не ударят больно по семейному бюджету.





Козерог

Не бойтесь смелых идей и риска. Сегодня он будет оправдан на 100 процентов.





Водолей

В личной жизни все будет складываться как нельзя лучше. Ваш партнер будет максимально внимательным. Одинокие Водолеи могут встретить свою половинку.





Рыбы

Вам захочется отбросить все в сторону и просто побездельничать. Если правильно спланируете свой день, то и на отдых время непременно найдется.

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