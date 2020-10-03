Гороскоп на 3 октября: кого ждет бурное веселье

Совет на 3 октября для всех знаков зодиака: не теряйте связь с реальностью.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pixabay.com





Овен

Если на сегодня у вас запланированы встречи, не нужно их переносить, а тем более опаздывать. Вам нужно произвести хорошее впечатление.





Телец

Сегодня у вас появится возможность здраво оценить все то, что сейчас происходит в вашей жизни. Вы поймете, что на самом деле все не так уж и плохо.





Близнецы

Чтобы получить желаемый результат, не всегда нужно руководствоваться одной только силой. Иногда пряник работает гораздо эффективнее кнута.





Рак

Не забывайте о том, что помогать можно не только действиями. Иногда человеку, чтобы поверить в себя, просто необходимы слова поддержки.





Лев

Не бойтесь спорить с близкими людьми. Ссоры не произойдет, если свою точку зрения вы будете отстаивать аргументированно.





Дева

Вы наконец-то сможете найти ту деталь пазла, которой не хватало для осознания полной картины происходящего. Ваше открытие может немало вас удивить.





Весы

Настало время для шумных вечеринок и бурного веселья. Отпустите тормоза и отдохните как следует.





Скорпион

Ваша проблема со здоровьем скорее всего не такая серьезная, как вам кажется. Но сходить к врачу стоит.





Стрелец

Не нужно весь день сидеть в четырех стенах. Лучше отправляйтесь на прогулку и черпайте энергию в активном отдыхе.





Козерог

Сегодня забудьте о намеках. Чем точнее вы будете формулировать свои мысли, тем лучше для вас.





Водолей

Вы хорошо работали в последнее время. Поэтому заслужили провести этот день, не делая вообще ничего.





Рыбы

Вы — хозяин своей судьбы. Если уже решились на перемены, никого не слушайте.





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