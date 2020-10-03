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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 3 октября: кого ждет бурное веселье
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Гороскоп на 3 октября: кого ждет бурное веселье

Гороскоп на сегодня: Скорпионам лучше не откладывать надолго визит к врачу, а Стрельцам пойдут на пользу прогулки на свежем воздухе

сегодня, 07:15
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 3 октября для всех знаков зодиака: не теряйте связь с реальностью.

Гороскоп на 3 октября: кого ждет бурное веселье

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pixabay.com


Овен 

Если на сегодня у вас запланированы встречи, не нужно их переносить, а тем более опаздывать. Вам нужно произвести хорошее впечатление.


Телец

Сегодня у вас появится возможность здраво оценить все то, что сейчас происходит в вашей жизни. Вы поймете, что на самом деле все не так уж и плохо.


Близнецы

Чтобы получить желаемый результат, не всегда нужно руководствоваться одной только силой. Иногда пряник работает гораздо эффективнее кнута. 


Рак

Не забывайте о том, что помогать можно не только действиями. Иногда человеку, чтобы поверить в себя, просто необходимы слова поддержки. 


Лев

Не бойтесь спорить с близкими людьми. Ссоры не произойдет, если свою точку зрения вы будете отстаивать аргументированно.


Дева

Вы наконец-то сможете найти ту деталь пазла, которой не хватало для осознания полной картины происходящего. Ваше открытие может немало вас удивить.


Весы

Настало время для шумных вечеринок и бурного веселья. Отпустите тормоза и отдохните как следует. 


Скорпион

Ваша проблема со здоровьем скорее всего не такая серьезная, как вам кажется. Но сходить к врачу стоит.


Стрелец

Не нужно весь день сидеть в четырех стенах. Лучше отправляйтесь на прогулку и черпайте энергию в активном отдыхе. 


Козерог 

Сегодня забудьте о намеках. Чем точнее вы будете формулировать свои мысли, тем лучше для вас. 


Водолей

Вы хорошо работали в последнее время. Поэтому заслужили провести этот день, не делая вообще ничего. 


Рыбы

Вы — хозяин своей судьбы. Если уже решились на перемены, никого не слушайте. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, у каких знаков зодиака лучше всего развита интуиция


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