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Гороскоп на 28 сентября: кого ждет финансовая стабильность

Гороскоп на сегодня: Стрельцы могут рассчитывать на повышение, а Тельцов ждет дорога

28 сентября 2020, 07:24
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 27 сентября для всех знаков зодиака: следуйте за мечтой, даже если кажется, что она ускользнула из рук. 

Гороскоп на 28 сентября: кого ждет финансовая стабильность

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: today.ua


Овен

Вам понадобятся ваши организационные навыки. Придется быстро собрать команду, чтобы выполнить поставленную задачу. 


Телец

Вас ждет дорога. С ней будет связанно много хлопот. Но в конце пути вам преподнесут приятный сюрприз. 


Близнецы

Вам кажется, что на работе вас недооценивают. Сегодня появится возможность показать, на что вы действительно способны.  


Рак

Постарайтесь сегодня все время находится в центре событий. Таким образом вы точно не упустите выгодное предложение. 


Лев

Сегодня могут произойти не самые приятные события. Но помните, что неудачи случаются у всех. Совсем скоро все наладится. 


Дева

Не будьте слишком легкомысленными в отношениях с деньгами. Во всех финансовых вопросах полагайтесь на свою практичность.


Весы

Сегодня нужно бросить силы на заботу о здоровье. Самое время записаться на профилактический осмотр. 


Скорпион

Оптимизма в жизни добавит стабильное материальное положение. Сегодня вы поймете, что в финансовой сфере вам опасаться нечего.


Стрелец

Вам достался статус баловня судьбы. Руководство уже задумалось о вашем продвижении по карьерной лестнице. Успех придет и в личной жизни.


Козерог

Сегодня будут удачными любые поездки. Если они связанны с профессиональной деятельностью, успех гарантирован. 


Водолей

Не нужно бояться одиночества. Несколько часов тишины пойдут вам на пользу. 


Рыбы

Со второй половинкой могут возникнуть недоразумения. В ваших силах не превратить все в крупную ссору. 


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