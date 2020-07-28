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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 28 июля: кого Вселенная проверит на скорость реакции
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Гороскоп на 28 июля: кого Вселенная проверит на скорость реакции

Гороскоп на сегодня: Скорпионы почувствуют прилив энергии, а Весы могут получить неожиданную финансовую прибыль

сегодня, 06:50
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 28 июля: кого Вселенная проверит на скорость реакции

Фото: today.ua

Совет на 28 июля для всех знаков зодиака: сегодня лучше завершить задуманное и ничего не откладывать на потом. 


Овен

Сегодня отличный день, чтобы вывести ваши отношения со второй половинкой на новый уровень. Но инициативу придется взять в свои руки. 


Телец

Настало время заявить о себе, как о профессионале высокой пробы. Оставьте второстепенные роли для своих коллег и смело покоряйте карьерные вершины. 


Близнецы

Утро будет ленивым и скучным. Но уже ближе к обеду может произойти событие, которое заставит вас включить скоростной режим и взять себя в руки.


Рак

Сегодня жизнь может загнать вас в тупик. Чтобы найти выход, придется пойти на уступки и отказаться от некоторых своих принципов. 


Лев

Сегодня вам лучше выделить время для того, чтобы спокойно насладится жизнью. Сходите наконец-то туда, куда давно мечтали или порадуйте себя приятным презентом.


Дева

Открыть в себе второе дыхание вам поможет близкий человек. Так что будьте максимально открытыми и общительными. 


Весы

Сегодня вы можете получить неожиданную финансовую прибыль. Но она не упадет вам с небес на голову. Придется потрудиться. 


Скорпион 

Вашей энергии сегодня можно только позавидовать. Вы можете горы свернуть. Если, конечно, захотите. 


Стрелец

День проверит вас на скорость реакции. Чем быстрее вы будете реагировать на изменения ситуации, тем благоприятнее будут последствия. 


Козерог

Ваши интелектуальные способности сегодня будут на высоте. Поэтому смело беритесь за любые проекты, требующие умственного труда. 


Водолей

У вас сегодня весьма успешный день. Если у вас есть какое-то желание, ненавязчиво напомните о нем своей второй половинке. 


Рыбы

Сегодня вы почувствуете сильную усталость. Все из-за того, что вы слишком торопите события и сами не успеваете за ними.


Также ранее "Комментарии" писали о том, какую погоду прогнозируют синоптики в Украине во вторник, 28 июля. 


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