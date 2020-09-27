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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 27 сентября: кому сегодня лучше не тратить деньги
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Гороскоп на 27 сентября: кому сегодня лучше не тратить деньги

Гороскоп на сегодня: у Весов начинается белая полоса в жизни, а Близнецы смогут сделать рывок в карьере

27 сентября 2020, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 27 сентября для всех знаков зодиака: тщательно обдумывайте каждое слово.

Гороскоп на 27 сентября: кому сегодня лучше не тратить деньги

Гороскоп для всех знаков зодиака


Овен

Не стоит тратить деньги, которые вы откладывали. Вскоре у вас появится возможность инвестировать их в выгодный проект. 


Телец

Вам необходимо упорядочить все свои дела и планы. Если не сделаете этого, мысли в вашей голове превратятся в кашу. 


Близнецы

У вас появится возможность сделать серьезный рывок в карьере. Но энергии придется потратить достаточно много.


Рак

У вас появится шанс поставить точку в конфликте с близким человеком. Каждый из вас давно ждал этого момента.


Лев

Порой вы любите проявлять честолюбие. Но сегодня это совсем неуместно.


Дева

Чтобы пополнить свой семейный бюджет, вам придется работать на износ. Конечно, вы можете этого не делать. Но удара по кошельку в таком случае не избежать. 


Весы

Вы ступаете на белую полосу своей жизни. Готовьтесь принимать подарки судьбы. 


Скорпион

Вам очень трудно будут даваться любые решения. Но никому не позволяйте влиять на ваш выбор.


Стрелец

Сегодня вы можете достичь успеха в той сфере, где совсем не рассчитывали на позитивный результат. Это произойдет не без помощи человека, который очень сильно в вас верит.


Козерог

Вам срочно нужно снять эмоциональное напряжение. Вечером послушайте приятную музыку или посмотрите легкий сериал.


Водолей

Сегодня вы можете стать жертвой чей-то манипуляции. Поэтому лучше избегайте общения с людьми, которые могут воспользоваться вами в своих интересах. 


Рыбы

Не усложняйте. Кому-то ваши проблемы покажутся сущим пустяком. Попробуйте взглянуть на ситуацию глазами других людей. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали, какой прогноз сделали синоптики на воскресенье, 27 сентября.


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