Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Перед тем, как приняться за новое дело, убедитесь, что предыдущее завершено. Иначе "хвосты" будут мешать и не дадут достичь цели.

ТЕЛЕЦ

Не живите прошлым – самые чудесные и теплые воспоминания не заменят реальности. Как бы тяжело ни было, шаг за шагом – отказывайтесь от прошлого и живите сегодняшним днем.

БЛИЗНЕЦЫ

Отложите все назначенные встречи с друзьями на другой день, иначе посиделки будут чреваты серьезной ссорой, которую будет сложно локализировать.

РАК

Сегодня астрологи обещают вам финансовые "приятности". В то же время, они рекомендуют отложить деньги на "черный день", который не за горами.

ЛЕВ

Встав с утра не с той ноги, можно испортить целый день. Боритесь с плохим настроением приемлемым для вас способом.

ДЕВА

Прислушайтесь к проведению — в знаках, которое оно несет, может быть ответ, поиском которого вы занимаетесь долгое время.

ВЕСЫ

Не стоит убеждать окружающих в собственной правоте: сегодня это бесполезно, а время и нервы потратите впустую.

СКОРПИОН

Живите настоящим, смотрите в будущее. Не стоит тащить груз обид по жизни.

СТРЕЛЕЦ

Возможная встреча с любимым человеком из прошлого разбудит приятные воспоминания и заставит задуматься о возобновлении отношений. Но остановитесь и подумайте – стоит ли ступать ногой в ту же реку?

КОЗЕРОГ

На работе сегодня не ждите благодарностей. Поэтому не прилагайте усилий для достижения успеха, а потратьте это время на любимое занятие.

ВОДОЛЕЙ

Обратите внимание на свое хобби: скорее всего, в этом деле вы стали профессионалом. Теперь можно задуматься о том, чтобы превратить его в основной заработок.

РЫБЫ

Сегодня возможны неожиданные предложения о смене рода деятельности. Но не бросайтесь в омут головой, а хорошенько взвесьте все за и против.

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