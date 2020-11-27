Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
ОВЕН
Перед тем, как приняться за новое дело, убедитесь, что
предыдущее завершено. Иначе "хвосты" будут мешать и не дадут достичь
цели.
ТЕЛЕЦ
Не живите прошлым – самые чудесные и теплые воспоминания
не заменят реальности. Как бы тяжело ни было, шаг за шагом – отказывайтесь от
прошлого и живите сегодняшним днем.
БЛИЗНЕЦЫ
Отложите все назначенные встречи с друзьями на другой
день, иначе посиделки будут чреваты серьезной ссорой, которую будет сложно
локализировать.
РАК
Сегодня астрологи обещают вам финансовые "приятности". В
то же время, они рекомендуют отложить деньги на "черный день", который не за
горами.
ЛЕВ
Встав с утра не с той ноги, можно испортить целый день.
Боритесь с плохим настроением приемлемым для вас способом.
ДЕВА
Прислушайтесь к проведению — в знаках, которое оно несет, может быть ответ, поиском которого вы занимаетесь долгое время.
ВЕСЫ
Не стоит убеждать окружающих в собственной правоте: сегодня
это бесполезно, а время и нервы потратите впустую.
СКОРПИОН
Живите настоящим, смотрите в будущее. Не стоит тащить
груз обид по жизни.
СТРЕЛЕЦ
Возможная встреча с любимым человеком из прошлого
разбудит приятные воспоминания и заставит задуматься о возобновлении отношений.
Но остановитесь и подумайте – стоит ли ступать ногой в ту же реку?
КОЗЕРОГ
На работе сегодня не ждите благодарностей. Поэтому не
прилагайте усилий для достижения успеха, а потратьте это время на любимое
занятие.
ВОДОЛЕЙ
Обратите внимание на свое хобби: скорее всего, в этом
деле вы стали профессионалом. Теперь можно задуматься о том, чтобы превратить
его в основной заработок.
РЫБЫ
Сегодня возможны неожиданные предложения о смене рода деятельности. Но не бросайтесь в омут головой, а хорошенько взвесьте все за и против.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы.
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