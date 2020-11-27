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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака

День, когда многие из нас окажутся мыслями в прошлом

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

ОВЕН

Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака

Перед тем, как приняться за новое дело, убедитесь, что предыдущее завершено. Иначе "хвосты" будут мешать и не дадут достичь цели. 

 

ТЕЛЕЦ

Не живите прошлым – самые чудесные и теплые воспоминания не заменят реальности. Как бы тяжело ни было, шаг за шагом – отказывайтесь от прошлого и живите сегодняшним днем. 

 

БЛИЗНЕЦЫ

Отложите все назначенные встречи с друзьями на другой день, иначе посиделки будут чреваты серьезной ссорой, которую будет сложно локализировать.

 

РАК

Сегодня астрологи обещают вам финансовые "приятности". В то же время, они рекомендуют отложить деньги на "черный день", который не за горами.

 

ЛЕВ

Встав с утра не с той ноги, можно испортить целый день. Боритесь с плохим настроением приемлемым для вас способом.

 

ДЕВА

Прислушайтесь к проведению — в знаках, которое оно несет, может быть ответ, поиском которого вы занимаетесь долгое время.

 

ВЕСЫ

Не стоит убеждать окружающих в собственной правоте: сегодня это бесполезно, а время и нервы потратите впустую. 

 

СКОРПИОН

Живите настоящим, смотрите в будущее. Не стоит тащить груз обид по жизни.

 

СТРЕЛЕЦ

Возможная встреча с любимым человеком из прошлого разбудит приятные воспоминания и заставит задуматься о возобновлении отношений. Но остановитесь и подумайте – стоит ли ступать ногой в ту же реку?

 

КОЗЕРОГ

На работе сегодня не ждите благодарностей. Поэтому не прилагайте усилий для достижения успеха, а потратьте это время на любимое занятие. 

 

ВОДОЛЕЙ

Обратите внимание на свое хобби: скорее всего, в этом деле вы стали профессионалом. Теперь можно задуматься о том, чтобы превратить его в основной заработок.

 

РЫБЫ

Сегодня возможны неожиданные предложения о смене рода деятельности. Но не бросайтесь в омут головой, а хорошенько взвесьте все за и против. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы.



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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-na-27-noyabrya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-den-kogda-nuzhno-pokopatsya-v-proshlom-1673302.html
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