Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день, богатый на обиды и эмоции

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
ОВЕН
Ни капли
сожаления к себе – вот лозунг сегодняшнего дня! Показав свою уязвимость, можно сделать
себя неконкурентоспособными в глазах сотрудников и оппонентов.
ТЕЛЕЦ
Совет от
астрологов на сегодняшний день: держите эмоции под контролем. Иначе они помешают в работе
и вызовут недопонимание в коллективе.
БЛИЗНЕЦЫ
Проведите
день один на один с самим собой, строя долгосрочные планы и обдумывая политику
отношений с близкими людьми.
РАК
Сосредоточьтесь
на работе! Посторонние разговоры и соцсети во время выполнения обязанностей до хорошего не
доведут.
ЛЕВ
Не судите,
да не судимы будете – принцип сегодняшнего дня. Не критикуйте сегодня кого бы
то ни было за его проступок: в самом скором времени жизненные обстоятельства могут
поставить вас в аналогичную ситуацию, и неизвестно, как поступите вы сами.
ДЕВА
Избегайте сегодня
общения с близкими и родными – возможны долгосрочные конфликты.
ВЕСЫ
Остановитесь и задумайтесь, что было сделано не так. Пауза даст возможность исправить ошибки.
СКОРПИОН
Будьте
терпимее к людям – те проступки, которые они совершают, не со зла.
СТРЕЛЕЦ
Послушайте
душу – что ей сейчас нужно. Откиньте все бренное и задумайтесь о высоком.
КОЗЕРОГ
День,
благоприятный для помощи людям. Знайте, вскоре добро вернется к вам в гораздо
большем объеме.
ВОДОЛЕЙ
Присмотритесь
к тому, что шлет вам провидение – эти знаки они подскажут, как вести себя в
непростой жизненной ситуации, – главное, прислушаться к ним.
РЫБЫ
Посвятите день релаксу – салон красоты, сауна, спа-салон – то, что вам действительно нужно, ведь в ближайшее время понадобится много сил и энергии.
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