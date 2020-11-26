Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день, богатый на обиды и эмоции

ОВЕН

Ни капли сожаления к себе – вот лозунг сегодняшнего дня! Показав свою уязвимость, можно сделать себя неконкурентоспособными в глазах сотрудников и оппонентов.

ТЕЛЕЦ

Совет от астрологов на сегодняшний день: держите эмоции под контролем. Иначе они помешают в работе и вызовут недопонимание в коллективе.

БЛИЗНЕЦЫ

Проведите день один на один с самим собой, строя долгосрочные планы и обдумывая политику отношений с близкими людьми.

РАК

Сосредоточьтесь на работе! Посторонние разговоры и соцсети во время выполнения обязанностей до хорошего не доведут.

ЛЕВ

Не судите, да не судимы будете – принцип сегодняшнего дня. Не критикуйте сегодня кого бы то ни было за его проступок: в самом скором времени жизненные обстоятельства могут поставить вас в аналогичную ситуацию, и неизвестно, как поступите вы сами.

ДЕВА

Избегайте сегодня общения с близкими и родными – возможны долгосрочные конфликты.

ВЕСЫ

Остановитесь и задумайтесь, что было сделано не так. Пауза даст возможность исправить ошибки.





СКОРПИОН

Будьте терпимее к людям – те проступки, которые они совершают, не со зла.

СТРЕЛЕЦ

Послушайте душу – что ей сейчас нужно. Откиньте все бренное и задумайтесь о высоком.

КОЗЕРОГ

День, благоприятный для помощи людям. Знайте, вскоре добро вернется к вам в гораздо большем объеме.

ВОДОЛЕЙ

Присмотритесь к тому, что шлет вам провидение – эти знаки они подскажут, как вести себя в непростой жизненной ситуации, – главное, прислушаться к ним.

РЫБЫ

Посвятите день релаксу – салон красоты, сауна, спа-салон – то, что вам действительно нужно, ведь в ближайшее время понадобится много сил и энергии.

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